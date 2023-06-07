日本又爆惡搞！　男大生「嘴接冰淇淋」超噁影片瘋傳

▲日本男大生「嘴接冰淇淋」超噁影片瘋傳。（圖／翻攝自推特）



記者張方瑀／綜合報導

日本連鎖迴轉壽司店先前才被高中生惡搞，如今又有一間連鎖卡拉OK店發生類似事件，有一名男大生直接在冰淇淋機台前彎腰將冰淇淋擠入口中，且全程拍下來po在網路上，如今涉案的3名男大生已全遭逮捕。

根據NHK報導，琦玉縣久喜市卡拉OK連鎖店「卡拉OK招財貓」（カラオケまねきねこ）日前發生惡搞事件，有名男大生在今年2月和朋友一起到該間分店唱歌後，因為喝了許多久有些醉意，居然店內的冰淇淋機台前直接彎下腰，張開嘴巴將兵棋直接擠入口中，畫面相當噁心。

由於影片在推特瘋傳，店家也立刻將機台徹底消毒清洗並向警方報案；警方也循線找到3名涉案的21歲男大生，除了吃冰淇淋的一人外，另外兩人則參與拍攝和散佈影片，3人也被依涉嫌業務妨礙而不拘留立案。

參與拍攝的其中2名男大生也承認犯行，並表示當時喝醉酒後情緒高漲，只是想要拍有趣的影片而已。