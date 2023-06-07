23歲女殺人棄屍　入獄冷血照樣「吃飽睡好」！行李滴鮮血嚇壞司機

▲南韓女嫌鄭有情身材矮小肥胖，從家裡拖出行李箱時顯得從容不迫。（圖／釜山警察廳）

記者羅翊宬／綜合外電報導

南韓釜山23歲、身材矮小的眼鏡妹鄭有情（정유정，音譯），只因對殺人懷抱高度興趣，竟於5月底透過家教App約同齡女被害者見面，最後在其住處分屍、將屍塊裝行李箱棄置樹叢。消息指出，鄭有情犯案後態度相當冷血，被檢警關押卻仍「吃飽睡好」，至於當初報警的計程車司機則因過度驚嚇導致無法撫平內心陰影。

根據韓媒《JTBC News》，鄭有情5月27日清晨因犯下殺人、毀屍等罪嫌而被警方緊急逮捕，然而犯案後態度冷血、似乎對於受害者毫無悔意，被警方逮捕後就曾聲稱「肚子痛」而送往急診室治療，事後被證實只是在裝病，釜山警察廳、金井警察署透露，鄭有情關押後並未呈現出任何愧疚、緊張或不安等情緒，甚至她還能早晚三餐吃飽睡好。

▲鄭有情拖行李箱時，腳步輕快愉悅，像是參加畢業旅行。（圖／翻攝自CBS）

緊急關押後，起初鄭有情始終拒絕承認犯案，直到警方提出詳細的證據、家屬一在勸說後，她才坦承是因為太想要嘗試殺人才會犯下殺機。不僅如此，警方在調閱監視器影像後，發現鄭有情殘忍殺害被害者後，甚至還能鎮定自若地前往超市購買毀屍清潔用的漂白水、塑膠袋。

鄭有情在家教App上假扮成國中3年級學生的家長，之後再穿上二手購入的學生制服，5月26日晚間將擔任英語家教的女性被害者殺害、殘忍分屍後，回家拿出準備好的行李箱裝入被害人的部份屍塊，她搭乘計程車來到慶尚南道梁山市洛東江的叢林邊棄屍，計程車司機認為其形跡可疑，才會決定報警。

該名計程車司機的同事昨（6）日接受《JTBC News》專訪時描述詳細經過，他表示當初該名司機載到獨自提著行李箱的鄭有情，以為她是一個人單獨外出旅行，而在抵達目的地後，該名司機協助鄭有情從後車箱取出行李箱，發現行李箱一直在滴水、浸濕了整雙手，後來回到車上確認時，發現整隻手沾滿鮮紅血液，才嚇到直接報警處理。

▼計程車行其他司機，代為轉述該名司機載到鄭有情當晚的詳細經過。

同事透露，自從該名計程車司機載到了這名殺人犯後，他內心留下非常深的陰影和恐懼，甚至還因此停業、暫時前往其他地方躲避，並斷絕一切和外界的聯繫。

根據《韓聯社》，警方事後為鄭有情安排接受犯罪心理測驗，測試其心理變態、反社會人格的程度，結果發現在20題問答、總分為40分的測驗中，鄭有情獲得了28分的高分，不僅超越了一般人的正常範圍，更超過了南韓知名連續殺人犯姜浩順（27分）、罹患罕病的「臼齒爸爸」李英學（25分），只比性侵女童的趙斗淳（29分）低1分。

＊姜浩順：2005年曾放火燒岳母家，依序將妻子、岳母殘忍殺害，並從2006至2008年綁架殺害8名女性，2009年死刑定讞。

在該項測驗中，以南韓的標準來看，只要超過25分就會被視作反社會型人格，而美國的標準則是需要超過30分，若是一般人接受該項測驗，大概只會拿到15分上下。

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