信徒中彩票後吸吮雕像乳頭還願！疑激怒神明災厄連連　全村5人慘死

▲泰國一名信徒中彩票後吸吮了雕像的乳頭還原，不料卻為當地居民帶來了厄運。（示意圖／CFP）

記者葉睿涵／編譯

泰國羅勇府的Phisuea Samut雕像是當地的熱門景點，而這座按泰國詩歌Phra Aphai Manee中「海巨人」形象創造的雕像，因為相當靈驗，吸引了不少人前去朝聖。然而，最近一名信徒買彩票中獎後，竟在還願時吸吮了雕像的乳頭，疑似觸怒神靈，導致當地災厄頻傳，甚至有5人為此丟命。

據泰媒The Thaiger報導，羅勇府一名住在雕像附近的居民指出，當地有一名信徒曾在一年前向雕像許願，希望自己買了彩票以後可以中獎，而心願達成的話，他將重回故地吸吮雕像的乳頭以示答謝。巧合的是，這名信徒果真在不久後願望成真，而他也信守承諾，真的吸吮了雕像的乳頭。

然而不久後，當地開始接連發生一系列奇怪的事情。先是有3人在一場慘烈的車禍中喪生，最近一周又有一名小孩溺水死亡、一名女子在車上自殺身亡。更詭異的是，這些死亡案件都發生在雕像附近，令當地人聯想起，是不是這名信徒吸吮雕像乳頭的行徑觸怒了神靈，才導致無辜的人不斷死亡。

當地民眾指出，他們一般在願望實現後，都會選擇為雕像表演泰國傳統舞蹈，或是獻上特定物品表示感謝，而這名信徒吸吮雕像乳頭的行為確實無禮，因此他們找了自稱可以用蛇和神明或超自然靈魂交流的泰國男子普拉塞特（Praset Phanuekthong）來向神明請罪。

普拉塞特稱，他見到雕像附近住了不少靈魂，因此他祈求神靈不要再奪取任何人的性命，並原諒做出不敬行為的信徒。信徒惹怒雕像的消息在網上曝光後，瞬間吸引了不少網友注意，有網友認為雕像並沒有什麼特殊力量，但也有人認為是雕像先在信徒許下吸吮乳頭的承諾後還讓他中獎，因此信徒現在來還願雕像應該不會不高興才對。