IG突然「大」更新！　用戶超後悔：改這樣變超不想滑

▲IG限時動態變大了。（圖／翻攝自Instagram）

記者曾筠淇／綜合報導

IG（Instagram）時不時會更新，推出新功能或是更改介面，而近日就有網友發現，IG的限時動態變得很大一顆。貼文曝光後，隨即引發網友討論，「我的也有變大了，但是真的很醜」、「早知道就不更新了，變大好醜」。

有網友在Dcard上，以「IG限時動態」為題發文，劈頭就拋問有沒有人的限時動態也變大了？本來還是正常的大小，但過了一天卻突然變大顆。

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藝人炎亞綸昨（6）日也有透過臉書粉專表示，已有5個人詢問他「是我眼睛有問題，限動圈圈變大？」對此，他也直呼「你眼睛沒問題」。

不少網友都有發現IG限時動態變大了，於是紛紛留言表示，「真的大得太明顯，連我這個眼睛有問題的都發現的大」、「我的一個月前就變大了」、「今天突然變大，但之前就有看人家有這問題了」、「我也覺得不好看，上一秒還是原本的，突然就變超大一顆以為是眼睛花了」、「改成這個後變超不想滑限動的，以前一眼就能看到前幾個、摯友有誰發限時，現在只能看3個」、「今天更新完變這樣超後悔」。但也有網友則認為，「我覺得很舒服欸哈哈哈」、「我也覺得大一點好看」。

另外，還有網友是「同一支手機、兩支帳號，結果一大一小」。因此就有人猜測，「這應該隨即投放給用戶的更新，跟有沒有更新APP無關」、「這東西叫A／B testing，如果它認為改大之後有增加觸及跟互動，大家都會變成B方案喔」、「我也是，上網找是說測試機制的樣子」。不過截稿前，IG官方並未說明限時動態為何會變大，因此尚不確定是否真為AB測試。