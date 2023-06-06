美食部落客「教1動作」讓IKEA霜淇淋變大支！網怒轟：10元也要貪

▲IKEA的牛奶霜淇淋只要10元，十分受民眾喜愛。（示意圖／路透社）

實習記者蘇敏禎／綜合報導

瑞典居家品牌IKEA是不少民眾愛逛的家具賣場之一，其中，只要10元的牛奶霜淇淋，更是可直接從投幣式機器買到，十分受歡迎。不過，近日有網友發現，一名美食部落客在IG上分享 「如何將10元的霜淇淋變大」，畫面曝光後，卻引來網友的怒罵「10元也要貪」，事後該名部落客也緊急刪除影片，但卻止不住網友的怒火。

一名網友在Dcard以「 IKEA不會生氣嗎.. 」為題發文，表示「剛剛看到有部落客在教學，怎麼把10元冰淇淋變大，居然用手往上推擠，這樣往上推。」

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▲網友發現，有美食部落客教學「怎麼把10元冰淇淋變大」。（圖／翻攝自Dcard）

原PO也附上影片截圖，從畫面中可看到，該名部落客左右手各別拿出正常版本與變大版本的霜淇淋，變大版本的霜淇淋是在自動販賣機出冰時用手不斷將冰淇淋往上推擠，讓霜淇淋硬生生變大支，讓原PO質疑「這樣往上推整個機台不就沾的都是冰嗎」，痛批部落客「無聊當有趣」。

▲將霜淇淋不斷往上推擠。（圖／翻攝自Dcard）

該名部落客事後也緊急刪除IG上該則貼文，不過仍止不住網友的烈火 ，紛紛怒轟「有夠乞丐 10塊也要貪」、「很噁心，根本拿冰擦機器！」、「好沒衛生 不舒服」、「為了省那個幾公克吃一堆細菌？腸胃炎掛號費都夠你多買15隻囉」、「看來之後會看到機器孔上面都是冰淇淋的痕跡」、「真的很多網食為了流量不擇手段耶…擠壓食物之類的好常發生」、「超討厭這些亂弄的‘美食帳’」、「貪婪之心真的超不可取 有夠難看」。

也有網友疑惑，「霜淇淋的量難道不是固定的嗎？」對此，有網友發現部落客將兩支霜淇淋秤重，確實「有壓過比沒壓過多快30g」。

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