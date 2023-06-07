很多人都寫錯！「肺」正確寫法曝光　網驚呼+1：現在才知道

▲女網友表示，近日才知道肺部的「肺」右邊不是市場的「市」，是「巿」。（圖／翻攝自Dcard）



實習記者林郁婷／綜合報導

中文字博大精深，就連從小學習的台灣人都常搞錯。一名女網友表示，近日才發現「肺」這個字，她竟然寫錯了22年，右邊是「巿」（音ㄈㄨˊ，腰帶的意思）而不是「市」，讓她慚愧說，「真是對不起國小老師」。貼文一出，不少網友驚呼現在才知道，還有人指出從小到大都是學「市」。

原PO在Dcard以「寫錯22年的字」為題發文，表示她直到現在才知道「肺」的右邊是「巿」，音念ㄈㄨˊ，過去一直以為是「市」。兩者之間的差異，在於市場的「市」上面那撇是斜的，但「巿」是一筆畫到底，讓她驚呼「原來我的『肺』竟然寫錯了22年，真是對不起國小老師。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

網友看完紛紛安慰原PO，「謝謝你，現在我才知道」、「沒關係我也一直到高三才知道」、「我也寫錯」、「我一直到23歲去安親班工作才知道」，還有人覺得根本沒差，「看得懂就好了」、「長大後國字形狀對就好，大家都有自己的一套行書」。

部分網友則表示自己從小學的都是「市」，其實不只肺字有這個問題，同樣容易被寫錯的還有「沛」、「霈」等字。知情網友給出解釋，「以前舊字形確實右邊是市，父母輩都是學市，後來才改成十字頭，會改成十字頭是因為它本身的聲符本來就長那樣，寫市算是約定俗成」。

省錢大作戰！超夯優惠等你GO

大罐又便宜 ►衣物徹底洗淨「妙管家抗菌洗衣精4000gx4瓶」限時↘$399

1顆不到7元►毛孩專用 Dr.好骨力 讓愛貓愛犬健康好靈活 限時↘$399