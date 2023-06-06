她被封「啦啦隊經典」男女都愛！　粉絲推爆：自然又機靈

▲峮峮。（圖／翻攝自Instagram／qun_04）

記者曾筠淇／綜合報導

台灣有不少啦啦隊女孩都擁有高人氣，像是峮峮、籃籃、林襄等。不過，近日就有網友發文表示，峮峮的聲量和曝光度好像比從前少很多，讓他覺得很可惜。貼文曝光後，底下一票峮粉則大讚，「覺得峮峮很可愛，是那種打從基因散發出來的可愛」、「喜歡峮峮，覺得她散發一股好孩子的氣息，感覺是個很認真努力的人」。

這名網友在Dcard上，以「峮峮還算是啦啦隊的頂嗎」為題發文，提到峮峮過去因「炸裂舞」爆紅，但後續聲量卻越來越小，且現在朋友若提到啦啦隊，也比較多是討論林襄、李多慧。

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原PO認為，峮峮個性好、有魅力，應該被更多人看到。他也一連貼出好幾張峮峮的照片，直呼峮峮「最高」。

▲峮峮和豆花妹都是《飢餓遊戲》主持人。（圖／記者湯興漢攝）

貼文曝光後，不少網友留言表示，「峮是男女都愛的類型欸」、「峮峮不露我也愛」、「我覺得峮當然還是啦啦隊的頂啊，是我少數有追蹤的啦啦隊員，喜歡她很自然、不做作又可愛」、「我也是峮粉，我覺得沒有流量也沒關係啊，粉絲們知道峮的好就好了」、「峮在我心中都是第一，無人超越」、「是個努力且不忘初衷的女孩」、「她就是永遠的經典」。

還有網友提到峮峮在其他領域的表現，「很喜歡峮峮，而且有在關注的話，會發現她其實當了不少代言人，再加上她《飢餓》也很活躍，沒必要跟其他人比啦」、「峮粉+1，喜歡峮峮的推個《飢餓遊戲》，峮峮在裡面很機靈，好喜歡」。另也有網友質疑，「她在《飢餓遊戲》很活躍啊，你真的有在看她嗎」、「你放的照片沒有一張自己拍的，你確定你真的是峮粉嗎」。