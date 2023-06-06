2天爆性騷擾三寶　無盟抨擊黃偉哲為何專找性騷擾犯幫你工作？

▲民進黨性騷擾案件連環爆，台南市政府2天內爆出性騷擾三寶：易俊宏、羅紹齊、洪智坤的黑歷史，台南市議會無黨聯盟6日抨擊市長黃偉哲放縱性騷擾犯。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

民進黨性騷擾案件連環爆，台南市府2天內爆出性騷擾三寶：易俊宏、羅紹齊、洪智坤的黑歷史。台南市議會無黨聯盟抨擊市長黃偉哲放縱性騷擾犯，易俊宏的性平調查拖1年才公布，新聞處雇用性騷擾慣犯羅紹齊又怕外界知道，前市政顧問洪智坤曾性騷擾女導演卻獲重用，無盟呼籲黃偉哲應出面說明為何專找性騷擾犯幫你工作？



市議員林冠維說，台少盟去年6月踢爆易俊宏是性騷擾累犯，從2016年起至少有8名少年被易言詞騷擾，未經當事人同意就做出不當肢體接觸。易自稱與事件無關並自台南市府離職，當時市府說要啟動調查機制，後續卻不了了之，要不是易男轉任林依婷助理，造成輿論炸鍋往事重提，市府可能就放過易俊宏。



市議員周奕齊說，「綠營遛鳥俠」羅紹齊，從大學時期常透過臉書傳送不雅照給同性，去年9月到新聞處工作，時值市長選舉，主管擔心他被拿來做文章，要他待在辦公室。新聞處長蘇恩恩的態度根本是「掩耳盜鈴」，明明知道這個人有性騷擾前科，還放在對外門面單位，就算徐巧芯不提，市府其他人員肯定不滿。



市議員杜素吟說，陳姓女導演在臉書發長文，痛斥高雄市前市長陳菊辦公室主任洪智坤曾對她環抱、摸胸等性騷行為，女導演還不解性騷擾犯洪智坤，還能擔任台南市政府無給職市政顧問。她表示，台南政壇都知道洪智坤是黃偉哲的重要諮詢幕僚，也是黃偉哲市長的網路操盤手，甚至外界稱他為地下市長們之一。杜素吟非常不解「黃偉哲為何總跟性騷擾犯糾纏不清？」



市議員吳禹寰說，民進黨近期爆發數十起性騷擾醜聞，更有現任立委被舉發，民進黨過去高舉人權、女權、反霸凌，現在卻變成黑金、詐騙、性騷擾，儼然是民進黨新三寶。他呼籲市長黃偉哲坦然面對性騷三寶，不要只會切割，必須好好面對反省，否則絕對權力會造成絕對腐化。



無盟總召陳昆和說，台南市政府根本就是性騷擾犯收容所，市政府用人都不用調查的？即使明知是性騷慣犯，但認為絕對執政、絕對權利，就可以用中央地方執政優勢來縱放自家人？他也認為，市長黃偉哲應該出面說明，「為什麼又是你」，最近性騷擾、吃案事件討論頻繁，實際上民進黨的性平、道歉，都是假的，因爲避避風頭，隔一陣子以後又可以繼續回到工作崗位上。