作家揭《上報》董事長王健壯曾性騷擾！　直言「手段純熟像慣犯」

▲《上報》董事長王建被控性騷擾。（圖／世新大學提供）

記者江采蓁／綜合報導

近日政壇性平爭議不斷延燒，儼然成為政治圈的「#MeToo」事件，這把火也燒到媒體圈，作家兼資深記者房慧真6日就在臉書揭發，現任《上報》董事長王健壯也曾對她性騷擾，她更直言王健壯應該是「慣犯」，能做到當眾性騷擾而不被他人察覺，手段十分純熟，像是電影《色，戒》。

房慧真表示，看到編劇鄭心媚透露曾在2004、2005年左右被《中國時報》主管性騷擾，作家趙思樂也坦言來台灣遭受兩次性騷擾，一次是前國民黨智庫研究員曾柏文，另一次是一位「媒體大佬」，因此，她也勇敢站出來說出她的經歷。

房慧真指出，她曾去過一個飯局，桌上都是文藝圈大哥大姊，酒酣耳熱之際，一位新聞圈大前輩坐在她右手方，這位前輩的名聲如雷貫耳，那時她當記者還沒幾年，他們是第一次見面；她提到，前輩的另一邊坐著一位作家，前輩顯然和那位作家很熟識，全程十指交扣，不時有親密舉動。

「一坐定下來，他就抱著胳膊，一隻肘彎正抵在她乳房最肥滿的南半球外緣。這是他的慣技，表面上端坐，暗中卻在蝕骨銷魂，一陣陣麻上來。」，房慧真形容當時的狀況就像張愛玲的《色，戒》，易先生在車上對王佳芝做的事。她說道，「在那場酒局發生在我身上，很佩服前輩能左右開弓，左手的肘彎沒有『冷落』我。我並沒有像個突然麻痺的小動物一樣驚駭萬分，而且我酒量很好，我要清醒地觀察，他還能怎麼弄，弄多久。」

房慧真坦言，說實話女記者這個職業，在各種採訪的場合是被性騷的重災區，前輩也成了她的田野觀察對象。她形容，「他一定是個『慣犯』，在一桌子人中『表面上端坐』，能做到當眾性騷擾而不被他人察覺，手段十分純熟。前輩的肘彎持續伸來，直到酒局結束，我始終在心底憋笑，想著：哇！原來還有這種手法，前輩一定是看了《色，戒》。」

房慧真最後透露，這位前輩就是《上報》董事長王健壯，曾創辦《新新聞》，之前也待過《中國時報》，2020年得到卓越新聞獎的「新聞志業特殊貢獻獎」。

房慧真表示，把這件事說出來的原因有兩個，第一，從趙思樂發文提到「媒體大佬」的鹹豬手之後，她想新聞圈主管級以上的男性一定人心惶惶，只要沒有明確的名字，人人都有可能是色狼，她在這裡說出第一個名字，幫大家解套；第二，她認為，從前輩純熟的手法，她可判斷他是慣犯，從台灣近期的 「#MeToo」風潮開始，前輩可能在家中七上八下、寢食難安，她在這裡說出來，幫前輩解套。

針對此事，截至發稿前，王健壯本人尚未回應。