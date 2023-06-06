快訊／總統府資政顏志發撤告　否認性騷擾向蔡英文請辭

▲總統府國策顧問顏志發。（資料照／記者李毓康攝）

記者呂晏慈／台北報導

總統府資政顏志發被「小英之友會」前員工指控性騷擾，顏志發之前怒提告，批評「完全是污衊」，不過，顏志發6日下午發出聲明指出，本於尊重並支持性平調查的專業與權威，即日起先行撤回對不實言論提出誹謗告訴，同時請辭總統府資政一職，強調自己向來以公允磊落自許，不為虧心敗德之事，所謂「性騷擾」是莫須有。

民進黨近日陸續爆發黨工遭性騷擾及黨務主管吃案事件，黨主席賴清德、前黨主席蔡英文均公開道歉，日前又爆出一名「小英之友會」高層、現任總統府資政涉性騷，總統府事發後表示，目前請小英之友會以保護當事人權益為基礎啟動調查，因事件發生的人事物地都非總統府管轄，府方目前沒有調查權。

對此，遭影射的顏志發日前接受電話訪問時喊冤說，「這是天大的污衊」，自己個人事小，但是害到總統府、害到總統，成為可惡的事情，「我一定要提告，我現在已經聯絡好律師了」。他更反問記者，「我快90歲的人怎麼會做這種事？」

不過，顏志發今天再度發出聲明，強調「本於尊重並支持性平調查的專業與權威，本人即日起先行撤回對不實言論提出誹謗之告訴」，此外，為釐清真相，捍衛自己與社團名譽，將全力配合性平調查，求事實曲直終得公斷；另為免有心者遂為政治操作，混誤真相焦點，已向總統蔡英文請辭資政一職。

顏志發指出，「本人畢生經營事業，參與公眾事務，一向以『誠信』為宗，以公允磊落自許，不為虧心敗德之事，絕不曾有外界無端指控的不名譽言行，所謂『性騷擾』更是莫須有」；這次蒙遭無端，又恐累及家人各界，心中至為不安不平，唯求經由公正之調查程序，能再正是非，還諸公道。