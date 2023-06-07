認了「不當任用」性騷慣犯當助理　台南女議員深夜364字道歉

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認了「不當任用」性騷慣犯當助理　林依婷深夜364字道歉

記者黃翊婷／綜合報導

台南市政府接連2天被爆出3人涉及性騷擾，分別為易俊宏、羅紹齊、洪智坤，其中，前台南市政府副發言人易俊宏遭爆性騷兒少，接著轉為民進黨台南市議員林依婷的助理。對此，林依婷昨日（6日）深夜發出一篇364字的道歉聲明，坦承「不當任用易俊宏，沒有同理受害者們的感受，我要向所有受害者以及受害者的家人朋友們道歉。」

▲台南市議員林依婷在臉書表示，易俊宏已在5日上午向她提出辭呈，希望他能夠好好的跟當事人們道歉及和解。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲林依婷證實，易俊宏已在5日上午向她提出辭呈。（圖／記者林悅翻攝，下同。）

易俊宏2022年6月遭踢爆是性騷擾慣犯，在任教育部青年署講師時，曾以言語、肢體性騷擾多位未成年學員，惡行長達至少7年。當時的台南市長黃偉哲強調「絕不寬貸」，民進黨籍台南市議員林依婷卻聘用易俊宏作為助理，事情被揭露後，林依婷曾在臉書留言回覆網友質疑，承認易男的確在她的辦公室任職，但雙方事前曾協議，若就職期間有性平相關控訴，會請對方離開團隊，「司法判決尚未確定，包庇性騷慣犯這個用詞不恰當」、「性平爭議發生時，我非他主管」。

▲台南市議員林依婷在臉書表示，易俊宏已在5日上午向她提出辭呈，希望他能夠好好的跟當事人們道歉及和解。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲林依婷第一時間回覆網友質疑，卻讓大眾更為憤怒。

然而，林依婷的回覆卻讓網友們更為氣憤，直指她就是那群「漠視這一切發生的主管」。林依婷6日深夜11時許在臉書發出一篇364字的道歉聲明，開頭第一句話便承認不當任用易俊宏，沒有同理受害者們的感受，因此決定對所有受害者以及受害者的家人朋友們道歉，也要向社會大眾說聲對不起，「這次我讓大家失望，也造成社會大眾對性騷擾零容忍的信心產生了破口。」

「我聘用了曾經對你們造成傷害的人，讓你們重新想起那個難過無助的回憶，也讓你們對社會正義感到懷疑，我對我的用人不明以及忽略當事人們的感受與心境向你們誠摯道歉。」林依婷表示，自己過於不切實際，認為司法就是正義，但實際上同理心跟換位思考才是政治人物應該具備的溫暖。

「正義可能會遲到，也有可能永遠不到，而溫暖卻可以給予那些記憶的傷痕一點撫慰。」林依婷坦承，忽略了受害者們背負的痛苦，不斷提到司法判決、無罪推定這些讓他們感到痛苦無力的禁語，之後她會深刻檢討用人標準，未來也會站在更多人的立場思考，「造成社會不好示範與影響，再一次的向你們說聲對不起。」

▼林依婷道歉聲明全文。（圖／翻攝自Facebook／林依婷）

民進黨台南市議員林依婷坦承不當任用易俊宏。（圖／翻攝自Facebook／林依婷）

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