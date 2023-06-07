政大老師爆「作家陳芳明」是性騷慣犯　要女學生留心一點

▲作家陳芳明（翻攝自政大官網）



圖、文／鏡週刊

台版「me too」運動持續延燒，從政壇、影視界、媒體圈，如今更燒進文學圈。今（6日）政治大學台文所校友、台灣社運人士江昺崙指出，作家陳芳明也是性騷慣犯，台文所的學生都耳聞過陳芳明的不堪故事，當時其他老師們則是提醒女學生「自己留心一點」。

陳芳明曾於台灣多所大學任教，並創立國立政治大學台灣文學研究所，2017年政大台文所設立「陳芳明人文講座」，進行台灣文學、歷史智識推廣等工作；2022年政大在校內圖書館設立「陳芳明書房」，收藏陳的精選藏書及圖書館新書。

[廣告]請繼續往下閱讀...

然而，政大台文所校友、台灣社運人士江昺崙今日在臉書喊話政大，「撤掉陳芳明人文講座，或更名。我們心有所愛，不忍這校園傾敗。」透露身為政大台文所的學生，都耳聞過陳芳明不堪的故事，例如不顧拒絕，堅持跟女助理單獨在山上工作、堅持在聚會後單獨開車載女助理回家等，還會帶女助理參加聚餐，導致女助理在餐會上被其他賓客口頭吃豆腐。

江昺崙表示，上述只是他在學校裡知道的事，不知道有沒有更多，並指出當時其他老師有提醒女學生「自己留心一點」，「我們所上師生當時無法一起面對，我很懦弱。我現在也只能對政大建議：換掉講座的名字吧。」

★ 《鏡週刊》關心您：若自身或旁人遭受身體虐待、精神虐待、性侵害、性騷擾，請立刻撥打110報案，再尋求113專線，求助專業社工人員。

【點擊看完整全文】



更多鏡週刊報導

「我達達的馬蹄」鄭愁予也爆性騷 東華客座期間灌酒女學生還毛手毛腳

鄭心媚點名性騷者是《中時》副總編劉永嘉 指曾被《風傳媒》總編夏珍責備「大驚小怪」

《上報》董事長王健壯遭指性騷慣犯 手法堪比《色，戒》！4字回應了