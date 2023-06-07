　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

政大老師爆「作家陳芳明」是性騷慣犯　要女學生留心一點

作家陳芳明遭指是性騷慣犯，政大台文所的學生都有耳聞其事蹟。（翻攝自政大官網）

▲作家陳芳明（翻攝自政大官網）

圖、文／鏡週刊

台版「me too」運動持續延燒，從政壇、影視界、媒體圈，如今更燒進文學圈。今（6日）政治大學台文所校友、台灣社運人士江昺崙指出，作家陳芳明也是性騷慣犯，台文所的學生都耳聞過陳芳明的不堪故事，當時其他老師們則是提醒女學生「自己留心一點」。

陳芳明曾於台灣多所大學任教，並創立國立政治大學台灣文學研究所，2017年政大台文所設立「陳芳明人文講座」，進行台灣文學、歷史智識推廣等工作；2022年政大在校內圖書館設立「陳芳明書房」，收藏陳的精選藏書及圖書館新書。

[廣告]請繼續往下閱讀...

然而，政大台文所校友、台灣社運人士江昺崙今日在臉書喊話政大，「撤掉陳芳明人文講座，或更名。我們心有所愛，不忍這校園傾敗。」透露身為政大台文所的學生，都耳聞過陳芳明不堪的故事，例如不顧拒絕，堅持跟女助理單獨在山上工作、堅持在聚會後單獨開車載女助理回家等，還會帶女助理參加聚餐，導致女助理在餐會上被其他賓客口頭吃豆腐。

江昺崙表示，上述只是他在學校裡知道的事，不知道有沒有更多，並指出當時其他老師有提醒女學生「自己留心一點」，「我們所上師生當時無法一起面對，我很懦弱。我現在也只能對政大建議：換掉講座的名字吧。」

★ 《鏡週刊》關心您：若自身或旁人遭受身體虐待、精神虐待、性侵害、性騷擾，請立刻撥打110報案，再尋求113專線，求助專業社工人員。

【點擊看完整全文】

更多鏡週刊報導
「我達達的馬蹄」鄭愁予也爆性騷　東華客座期間灌酒女學生還毛手毛腳
鄭心媚點名性騷者是《中時》副總編劉永嘉　指曾被《風傳媒》總編夏珍責備「大驚小怪」
《上報》董事長王健壯遭指性騷慣犯　手法堪比《色，戒》！4字回應了

娛樂大事不漏接！點我手刀加入星光雲LINE好友

娛樂大事不漏接！點我手刀加入星光雲LINE好友

ET快訊
媽媽休假載女兒上學「遭撞雙亡」！丈夫見屍崩潰

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

政大老師爆「作家陳芳明」是性騷慣犯　要女學生留心一點

排便解尿難竟是骨盆卡「10公分大肉瘤」　醫用2方法保住膀胱與直腸

女教授曾在開刀房被性騷擾　台大醫院回應了

「芒種」到了！這10天別愛愛　4生肖留意自身健康

《南方，寂寞鐵道》台北首映　搭上時光列車「追趕南迴30年故事」

快訊／今年第3號颱風「谷超」生成！未來路徑、對台影響曝

500萬「出國念碩士VS.房子頭期款」　鄉民戰翻：青春只有一次

台鐵汐止站轉轍器「定位異常1小時後修復」　14列車延誤

快訊／對流發威「16縣市大雨特報」！大雷雨砸5地1小時　警戒區曝

快訊／Risu外流遭大量揭發　Meta：已移除相關社團

女警騎機車上高速追拒檢車　國道警仍開罰：不服可申訴

鍾欣凌發狠「水泥埋屍放在家」太變態　《最佳利益3》微笑弒夫飆驚悚演技

撞擊瞬間曝！宜蘭瑞典坦克撞2車　「車殼碎片鞭炮式炸噴」3死1重傷

基隆男為買炸雞違停路邊　小黃擦撞慘翻肚躺路中！

韓國正妹實況主來台遭性騷　警抓到29歲男了

神還原！Coser造車力巨人　可搭乘座艙＋眼睛會發光！

和「大貓咪」在林間追逐　真人泰山和老虎親密互蹭

99%是氯化鉀殺死5億高中生　高大成：若不是也束手無策了

屏東死亡試車釀2死！　超殺排氣管狂噴白煙...原地燒胎囂張畫面曝

屏東60人圍觀試車釀2死3傷　改管騎士狂催油門燒胎冒煙

政大老師爆「作家陳芳明」是性騷慣犯　要女學生留心一點

排便解尿難竟是骨盆卡「10公分大肉瘤」　醫用2方法保住膀胱與直腸

女教授曾在開刀房被性騷擾　台大醫院回應了

「芒種」到了！這10天別愛愛　4生肖留意自身健康

《南方，寂寞鐵道》台北首映　搭上時光列車「追趕南迴30年故事」

快訊／今年第3號颱風「谷超」生成！未來路徑、對台影響曝

500萬「出國念碩士VS.房子頭期款」　鄉民戰翻：青春只有一次

台鐵汐止站轉轍器「定位異常1小時後修復」　14列車延誤

快訊／對流發威「16縣市大雨特報」！大雷雨砸5地1小時　警戒區曝

快訊／Risu外流遭大量揭發　Meta：已移除相關社團

日本發表「新資本主義」計畫　聚焦擴大半導體投資

伊朗推出14倍音速「極音速飛彈」號稱可破鐵穹　 試射影片網瘋傳

營養師曝高麗菜「4大營養」，點名「2種人」要少吃

6都跨黨派議員　響應環境日加入「淨零轉型地方連線」

周天成苦戰69分鐘上演3局逆轉秀　新加坡公開賽挺進男單16強

巧克力也進榜！營養師傳授「素食補鐵清單」，給你紅潤好臉色

男歌手唱一半突從台上消失！竟是「衝後台親女友」影片曝光粉絲氣炸

女性追求薪資平等、機會公平　美科技業副總裁：完成培訓可嶄露頭角

柯志恩突曬「20歲美照」激像這位華人影后　2.4萬網友讚爆

政大老師爆「作家陳芳明」是性騷慣犯　要女學生留心一點

企鵝妹直播「拉鍊爆開」　粉絲嚇到：裡面沒有穿？

生活熱門新聞

人妻只穿內褲！尪竟讓大伯直接進房　當場看光

有米奇！LINE「10款免費貼圖」限時下載

「芒種」到了！這10天別愛愛　4生肖留意健康

烏克蘭美模帶全家吃寧夏夜市　結果爸媽翻臉了

即／今年第3號颱風「谷超」生成！對台影響曝

雨區越來越大　谷超最快今晚生成

客人忘結帳！老闆娘稱「找不到人工讀生買單」炎上

今天是芒種！5星座升官發財　命理師公開1招「連旺20年」

即／16縣市大雨特報！大雷雨砸5地1小時

美食部落客「1動作」IKEA霜淇淋變大支！網怒了

老公「客廳激戰N女」被抓包！律師神解...正宮笑離開

不只是裝飾！生魚片旁放「塑膠葉」作用曝光

國家警報響了！大雷雨轟3縣市

日本人看完蔡阿嘎道歉更火了！　2雷點炸鍋：對台灣瞬間改觀

更多熱門

相關新聞

二次傷害性騷案被害人　趙怡翔道歉文又炎上

二次傷害性騷案被害人　趙怡翔道歉文又炎上

國立中正大學女校友在臉書指控某副教授常藉機碰觸她的身體，包括按摩摸到大腿根部等，雖然她向系上教授求助，卻因證據不足被駁回。對此，民進黨台北市議員「口譯哥」趙怡翔先發文扯到前台北市長柯文哲，讓受害者不滿被政治操作，「我不覺得柯市長對我有造成二度傷害」。事後，趙怡翔刪文後再發道歉文，卻又炎上被網友罵爆。

作家揭《上報》董事長王健壯曾性騷擾！　直言「手段純熟像慣犯」

作家揭《上報》董事長王健壯曾性騷擾！　直言「手段純熟像慣犯」

總統府資政顏志發撤告　否認性騷擾

總統府資政顏志發撤告　否認性騷擾

無盟抨擊黃偉哲為何專找性騷擾犯幫你工作？

無盟抨擊黃偉哲為何專找性騷擾犯幫你工作？

總統府資政顏志發被控性騷喊告　民進黨團不支持

總統府資政顏志發被控性騷喊告　民進黨團不支持

關鍵字：

鏡週刊政大作家陳芳明性騷性騷擾

讀者迴響

熱門新聞

陌生男霸占車位！他報警無效「怒焊8鐵柱」圍車

媽媽休假載女兒上學遭撞雙亡！丈夫見屍崩潰

一堆人不知道！冷氣遙控器「1神秘按鈕」電費噴爆

女星飯店昏迷送醫身亡！享年32歲

人妻只穿內褲！尪竟讓大伯直接進房　當場看光

30歲男愛愛常軟掉！突問：可增大嗎？　醫愣住「全因女友1句話」

5億高中生毒物驗了1000多種　律師喊：採證範圍不夠

高大成：最可能是氯化鉀殺死高中生

醫點名「6款高草酸飲品」！有2種很多人天天喝

有米奇！LINE「10款免費貼圖」限時下載

「芒種」到了！這10天別愛愛　4生肖留意健康

即／大樂透端午加碼　18幸運兒抱走百萬

烏克蘭美模帶全家吃寧夏夜市　結果爸媽翻臉了

難吃便當菜「捲捲電話線」本名曝！藏4大功效一定要夾

即／今年第3號颱風「谷超」生成！對台影響曝

更多

最夯影音

更多
女警騎機車上高速追拒檢車　國道警仍開罰：不服可申訴

女警騎機車上高速追拒檢車　國道警仍開罰：不服可申訴
鍾欣凌發狠「水泥埋屍放在家」太變態　《最佳利益3》微笑弒夫飆驚悚演技

鍾欣凌發狠「水泥埋屍放在家」太變態　《最佳利益3》微笑弒夫飆驚悚演技

撞擊瞬間曝！宜蘭瑞典坦克撞2車　「車殼碎片鞭炮式炸噴」3死1重傷

撞擊瞬間曝！宜蘭瑞典坦克撞2車　「車殼碎片鞭炮式炸噴」3死1重傷

基隆男為買炸雞違停路邊　小黃擦撞慘翻肚躺路中！

基隆男為買炸雞違停路邊　小黃擦撞慘翻肚躺路中！

韓國正妹實況主來台遭性騷　警抓到29歲男了

韓國正妹實況主來台遭性騷　警抓到29歲男了

熱門快報

《豈有此呂》殯葬業秘辛曝光!

《豈有此呂》殯葬業秘辛曝光!

冬瓜行旅社長郭憲鴻，從小接觸殯葬業，看盡這行的奇聞軼事。鎖定豈有此呂先睹為快！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

滿額抽小米掃地機器人!

滿額抽小米掃地機器人!

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面