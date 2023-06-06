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快訊／對流發威「16縣市大雨特報」！大雷雨砸5地1小時　警戒區曝

▲16縣市豪雨特報。（圖／氣象局，下同）

▲16縣市豪雨特報。（圖／氣象局，下同）

記者閔文昱／綜合報導

對流雲系發展旺盛，中央氣象局今天（6日）晚間針對全台16縣市發布豪雨特報，並於晚間7點33分發布5縣市的「大雷雨即時訊息」，持續時間至晚間8點30分，慎防劇烈降雨、雷擊，溪(河)水暴漲，低窪地區慎防淹水，以及低能見度。

氣象局指出，對流雲系發展旺盛，易有短延時強降雨，今(6)日各地山區及南投、雲林至台南、台東地區有局部大雨發生的機率，請注意雷擊及強陣風。

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另外，氣象局6日19時33分還針對南投縣竹山鎮、鹿谷鄉；雲林縣古坑鄉、嘉義縣竹崎鄉、梅山鄉、番路鄉、大埔鄉、阿里山鄉；台南市南化區、高雄市甲仙區、桃源區、那瑪夏區發布大雷雨即時訊息，持續時間至20時30分；請慎防劇烈降雨、雷擊，溪(河)水暴漲，低窪地區慎防淹水，以及低能見度。

▼氣象局發布大雷雨即時訊息。（圖／氣象局）

▲16縣市豪雨特報。（圖／氣象局，下同）

大雷雨即時訊息影響時間：6日19時33分~20時30分

＊警戒區域：

南投縣 竹山鎮、鹿谷鄉

雲林縣 古坑鄉

嘉義縣 竹崎鄉、梅山鄉、番路鄉、大埔鄉、阿里山鄉

台南市 南化區

高雄市 甲仙區、桃源區、那瑪夏區

氣象局6日19:45發布大雨特報

＊大雨：台北市山區、新北市山區、桃園市山區、新竹縣山區、苗栗縣山區、台中市山區、南投縣、雲林縣、嘉義市、嘉義縣、台南市、高雄市山區、屏東縣山區、宜蘭縣山區、花蓮縣山區、台東縣、蘭嶼綠島

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