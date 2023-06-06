明起雨區越來越大　「谷超」最快今晚生成！下周可能還有其他颱風

▲熱帶低壓發展中。（圖／氣象局）

記者李宜秦／台北報導

明後兩天各地上半天多雲到晴，但午後仍有短暫雷雨或陣雨，周五以後受到梅雨鋒面及低壓帶影響，降雨範圍與時間更大也更長。另菲律賓東邊海面上的熱帶低壓最快將於今晚增強為颱風「谷超」，下周可能還會有其他熱帶系統發展。

氣象局預報員葉致均表示，明後天吹偏南風，花東夜晚、清晨有局部短暫陣雨，中南部沿海清晨有零星短暫陣雨，各地白天多雲到晴，午後有短暫陣雨或雷雨，且有局部大雨。

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周五、六北方梅雨鋒面靠近，周五北部、東北部、南部、東南部有局部短暫陣雨或雷雨，其他地區午後有短暫雷雨或陣雨，並可能出現較大雨勢。周六鋒面更近，各地不定時有局部短暫陣雨或雷雨，午後有局部大雨。周日以後受到低壓帶影響，中南部、東南部有局部短暫陣雨或雷雨，其他地區零星短暫陣雨。

▲▼未來天氣趨勢。（圖／氣象局）

菲律賓東方海面的熱帶低壓將於今晚到明晨增強為颱風谷超，未來將從台灣東邊遠洋直接北上，對台無影響，不過周五到周日東半部、恆春半島會有長浪發生。

而南海還有其他熱帶擾動發展中，有機會進一步增強為熱帶低壓或颱風，不過因為其在低壓帶內移動速度較快，是否能發展起來，下周還需持續觀察。