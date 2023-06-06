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全台變天！　「強對流劇烈天氣」周末擴大

▲▼午後雷陣雨、大雨、豪雨、梅雨。（圖／記者黃克翔攝）

▲本周外出記得攜帶雨具。（圖／資料照／記者黃克翔攝）

記者陳俊宏／台北報導

周末防強對流降雨！氣象專家吳德榮表示，周六到下周一梅雨季第5波鋒面逐漸接近，局部地區有陣雨或雷雨，午後對流致使降雨範圍擴大、強度增強，其中有「劇烈天氣」（雷擊、強風、瞬間強降雨）發生。

吳德榮在「三立準氣象.老大洩天機」專欄提到，最新歐洲（ECMWF）模式模擬顯示，今日（6日）至周五台灣持續處在「熱力不穩定」的條件下，各地晴時多雲，午後局部陣雨或雷雨在山區發展，擴大至部分平地，並有延續至夜間的機率，有小範圍「劇烈天氣」發生的機率，應注意中央氣象局的特報。

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（圖／氣象局）

▲▼今雨區預報圖。（圖／氣象局）

（圖／氣象局）

吳德榮指出，周六至下周一梅雨季第5波鋒面逐漸接近，西南風漸增強，大氣更不穩定，局部地區有陣雨或雷雨，午後對流致使降雨範圍擴大、強度增強，其中有劇烈天氣發生。

吳德榮說，最新歐洲模式模擬顯示，本周菲律賓東、西兩側海面皆有熱帶擾動活動的跡象，東側擾動今晨已增強為熱帶低壓，今晚或周三晨即有機率發展成今年第3號颱風「谷超」，但其模擬路徑在台灣東側遠海即已迴轉，對台無威脅。

吳德榮提到，期末（8至10天）模式模擬顯示，西南氣流增強，配合原有的弱滯留鋒，有逐漸調整成梅雨季多雨型態的趨勢；不過，既為期末模擬，模式會持續調整，應再觀察。

▼吳德榮表示，最新歐洲模式系集模擬顯示，菲律賓東側熱帶低壓的未來路徑，在台灣東側遠海迴轉。（圖／翻攝Weathernerds）

（圖／翻攝weathernerds）

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