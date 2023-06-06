今芒種！「谷超」颱風最快晚間生成　全台有雨時間曝

▲氣象局觀測，熱帶低壓目前距離鵝鑾鼻東南東方約1800公里海面上。（圖／氣象局）



記者陳俊宏／台北報導

今天（6日）是24節氣的「芒種」，今年第3號颱風「谷超」將生成，最新各國電腦模式模擬路徑出爐！中央氣象局預報員廖經翔表示，位於菲律賓東方海面的熱帶性低氣壓，今晚到周三清晨有機會增強成颱風，但預估影響台灣機率不高；而周三起水氣逐漸增多，周日、下周一低壓帶影響、水氣最多，全台有雨。

廖經翔接受《ETtoday新聞雲》訪問指出，今天各地多雲到晴，因吹東風，花蓮、台東和恆春半島有局部短暫陣雨，並有較大雨勢機率，午後稍不穩定，西半部和其他山區有局部短暫雷陣雨，並有局部大雨機率，而清晨中部以北也有零星短暫陣雨。

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▲▼今雨區預報圖。（圖／氣象局）



廖經翔說，周三、周四偏南風，水氣變多，且北方有鋒面建立起來，但距離稍遠一點，花蓮、台東有局部短暫陣雨，清晨至上午中南部有零星短暫陣雨，其他地區多雲，午後各地有局部短暫雷陣雨，並有局部大雨機率。

廖經翔表示，周五、周六鋒面逐漸接近北部海面，水氣再更多一些，天氣更不穩定，北部、東半部、南部和東南部有局部短暫陣雨，其他地區多雲，午後各地有短暫雷陣雨；周日、下周一低壓帶影響，水氣最多，全台有雨，中南部和台東有局部短暫陣雨，其他地區有零星短暫陣雨。

廖經翔說，今晨2時生成今年第4號熱帶低壓，預估今晚到周三清晨有機會發展為颱風，由於位於季風槽和太平洋高壓邊緣，一開始導引氣流非常弱，未來3天以每小時10公里初龜速往北，之後轉西北，預估最西來到東經130度，接著逐漸北轉，現在看影響台灣機率不高，主要得注意後方的低壓帶。

根據國際命名，若屆時成颱，將是今年第3號颱風「谷超」（Guchol，密克羅尼西亞聯邦提供，在雅浦語中指薑黃）。

▼最新路徑潛勢預報圖。（圖／氣象局）



▼最新各國電腦模式模擬。（點圖可放大／翻攝typhoon2000）

