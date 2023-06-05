快訊／雨區擴大！氣象局發「13縣市豪雨特報」　大雷雨轟2地1小時

▲13縣市豪雨特報。（圖／氣象局，下同）

記者閔文昱／綜合報導

對流雲系發展旺盛，中央氣象局今天（5日）晚間針對全台13縣市發布豪雨特報，雨區擴大到台南平地、基隆北海岸，並於晚間7點03分發布新北、宜蘭2縣市的「大雷雨即時訊息」，持續時間至晚間8點，慎防劇烈降雨、雷擊，溪(河)水暴漲，低窪地區慎防淹水，以及低能見度。

氣象局指出，對流雲系發展旺盛，易有短延時強降雨，5日嘉義縣山區及台南市地區有局部大雨或豪雨發生，基隆北海岸、宜蘭、南投、嘉義以南地區及雲林、花蓮、新竹以北山區有局部大雨發生的機率，請注意雷擊、強陣風及溪水暴漲。

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另外，氣象局5日19時3分還針對新北市坪林區、雙溪區、貢寮區；宜蘭縣頭城鎮發布大雷雨即時訊息，持續時間至20時0分；請慎防劇烈降雨、雷擊，溪(河)水暴漲，低窪地區慎防淹水，以及低能見度。

▲氣象局發布大雷雨即時訊息。（圖／氣象局）

【氣象局】

112/06/05 18:50發布豪雨特報

影響時間：05日晚上

＊豪雨：嘉義縣山區、臺南市

＊大雨：基隆北海岸、新北市山區、桃園市山區、新竹縣山區、南投縣、雲林縣山區、嘉義市、嘉義縣、高雄市、屏東縣、恆春半島、宜蘭縣、花蓮縣山區