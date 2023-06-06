　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

台南初夏顏色繽紛多彩　黃偉哲邀請共賞蓮花、阿勃勒、鳳凰花

▲今年的台南初夏時節色彩繽紛！黃偉哲市長邀請大家，此時來台南賞花正是時候。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲今年的台南初夏時節色彩繽紛！黃偉哲市長邀請大家，此時來台南賞花正是時候。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

六月開始正式進入夏天，今年的台南初夏時節也是色彩繽紛！台南市長黃偉哲邀請大家來尋找當季的顏色，有粉色或白色的蓮花、金黃色的阿勃勒、火紅的鳳凰花都正熱情地綻放，點綴美麗的台南初夏，還有東山剛整修完成、滿山翠綠的林安森林公園登山步道，此時來台南賞花正是時候。

▲今年的台南初夏時節色彩繽紛！黃偉哲市長邀請大家，此時來台南賞花正是時候。（圖／記者林悅翻攝，下同）

觀旅局代理局長林國華也說，除了來賞花之外，6/10~11還可以前來新營鐵道文化園區參加2023新營甜蜜節，享受親子甜蜜氛圍，為後續的暑假揭開精采序幕。

進入夏季的白河空氣中總是能聞到蓮花的淡雅清香，走在蓮田水岸，感受涼風徐徐，欣賞滿池盛開的蓮花，如此美景當然要呼朋引伴一起來白河互相拍好拍滿！蓮花每年大約在5月到7月盛開，目前包括詔豐里、廣蓮里、竹門里、大竹里等主要蓮區都已陸續開花，或白或粉、花香四溢。另外在鹽水區的田寮社區、六甲區的蓮花世界以及九品蓮花生態教育園區也都是賞蓮景點，貼心提醒，要拍蓮花最好選在中午前，到了下午花瓣大多就會閉合起來，選對時機就是拍出好照片的要件之一！

▲今年的台南初夏時節色彩繽紛！黃偉哲市長邀請大家，此時來台南賞花正是時候。（圖／記者林悅翻攝，下同）

今年「白河蓮花季」從5月一直到9月，白河區公所推出一系列活動，最受歡迎的「樂遊白河．吃荷玩勒」經典路線農村小旅行，融合賞蓮、蓮子DIY、體驗關子嶺溫泉、東山咖啡、後壁稻米等元素，場場秒殺，還想報名的民眾可查詢白河蓮花季活動臉書。

白河景點還有遠近馳名的關子嶺泥漿溫泉，周邊則有後壁菁寮老街、柳營德元埤荷蘭村、柳營尖山埤渡假村、六甲蘭都觀光工廠、六甲赤山龍湖巖、烏山頭水庫風景區(八田與一紀念園區)等景點，若覺得陽光太過熱情，白河竹門、後壁菁寮、柳營小腳腿、六甲市區都有充滿古早味的各式冰品可消暑解熱，鄰近的新營區新營鐵道文化園區，觀旅局也在6/10-6/11舉辦2023新營甜蜜節，有精彩表演、好逛的市集、在地青農、闖關活動以及DIY手作體驗。

每年的5月到6月是阿勃勒花朵盛開的季節，盛開時金黃色花瓣成串垂下，好像一串串的金黃色葡萄，起風時，金黃色的花瓣隨風飄落宛如雨下。在台南阿勃勒是常見的行道樹樹種，東區的成大校區、巴克禮紀念公園、中西區的檨仔林公園及台南大學校區、歸仁區的高鐵台南站、白河區大山宮旁的竹管厝、蓮潭詔安厝(阿勃勒大道)、新營文化中心、安定蘇林里河堤公園、新市區樹谷園區以及新化的虎頭埤風景區，都有機會欣賞到阿勃勒黃金雨。

▲今年的台南初夏時節色彩繽紛！黃偉哲市長邀請大家，此時來台南賞花正是時候。（圖／記者林悅翻攝，下同）

台南初夏另一個搶眼的顏色莫過於橘紅色的鳳凰花，鳳凰的樹型高大，每到5～7月開出橘紅色的鳳凰花，點綴以翠綠色羽狀複葉，盛開時滿樹的火紅，很難令人不多看一眼，安平運河沿岸綻放豔紅的鳳凰花，染紅整條運河步道，與天空的湛藍形成別樣景致，另外，從台南車站周邊到成功大學各校區，再到中華東路三段、歸仁區高鐵站周邊廣場、台39線（歸仁大道）、虎頭埤風景區、以及山上花園水道博物館，都有機會欣賞到鳳凰花盛開的美景。

夏天除了賞花外，也可以到滿山翠綠、林相豐富的登山步道走走，東山區的「林安森林公園登山步道」已整修完成並於5月27日正式啟用，不只整建步道，再造景觀，更改善沿途的通訊信號，全程約3.5公里，難度不高，只需約1~1.5小時就能走完，只有小部分路段坡度較陡，攜帶登山杖能更輕鬆完成挑戰，沿途可以欣賞桶仔竹林和桃花心木林景觀，走到最高處可以遠眺大凍山群，俯瞰白河與東山，是條適合「親子共遊」的登山步道。

娛樂大事不漏接！點我手刀加入星光雲LINE好友

掌握男神、女神最新消息，點我加入星光雲LINE好友

ET快訊
快訊／國家警報響了！　大雷雨轟「北台灣3縣市」
快訊／高大成嗆「打你的BB啦」！　被中檢警告了
快訊／肇事駕駛是知名大學教授！　趕上課猛撞釀3死
快訊／總統府資政顏志發撤告！　向蔡英文請辭
快訊／獲判無罪！　波特王首發聲
為了買4.9顆星炸雞名店！男車停路邊遭撞　小黃慘翻肚躺路中
開車加油「發票爽中1000萬」！　獎落這2縣市
小林村救災「見殘忍一幕」患PTSD！　他想解脫卻爆離奇事
快訊／訪日密會麻生太郎　柯文哲證實：談台日中三角關係

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

台南初夏顏色繽紛多彩　黃偉哲邀請共賞蓮花、阿勃勒、鳳凰花

首屆北港媽祖66小時短片大賽預備備！6／15前踴躍報名

2天爆性騷擾三寶　無盟抨擊黃偉哲為何專找性騷擾犯幫你工作？

「護豬+護豆」北港警增加巡邏密度　防宵小蠢動

芒果界的LV　台東夏雪芒果評鑑成績出爐

台南連日降雨挹注水庫　黃偉哲盼回穩水情持續抗旱

台中、彰化來回2分鐘　大肚和美橋拚2026年完工

與旅宿業攜手　台東縣府推獨特深層海水體驗行程

台南做工行善團義剪志工　為養護所長者換新髮型

林內龍過脈步道出現大量愛心竹杖　原來是南投林管處試辦提供

戲精飛鼠碰倒掃把被媽罵！　抓桿子放身上「躺平裝意外」

鍾欣凌發狠「水泥埋屍放在家」太變態　《最佳利益3》微笑弒夫飆驚悚演技

太妍演唱會…少時、金在中都現身！　潤娥「狂演小劇場」秀英嗨跟唱

牛肉麵店抹布水煮麵裝碗　老闆喊冤：當時準備換水

劉亮佐以為女兒會很溫柔「結果超皮！」　典典寶寶「緊抓趙小僑手吸骨頭」

成功高中「首位女畢業生」　媽陪腦麻兒就學獲頒證書

萌弟偷拿筆突聽爸跟姐告狀！　他秒轉身放回+關抽屜裝沒事

牛肉麵店抹布水煮麵裝碗　12分鐘完整影片曝！

韓國正妹實況主來台遭性騷　警抓到29歲男了

爆料抹布水煮麵被指「報復」　外送員還原當下：好處在哪

台南初夏顏色繽紛多彩　黃偉哲邀請共賞蓮花、阿勃勒、鳳凰花

首屆北港媽祖66小時短片大賽預備備！6／15前踴躍報名

2天爆性騷擾三寶　無盟抨擊黃偉哲為何專找性騷擾犯幫你工作？

「護豬+護豆」北港警增加巡邏密度　防宵小蠢動

芒果界的LV　台東夏雪芒果評鑑成績出爐

台南連日降雨挹注水庫　黃偉哲盼回穩水情持續抗旱

台中、彰化來回2分鐘　大肚和美橋拚2026年完工

與旅宿業攜手　台東縣府推獨特深層海水體驗行程

台南做工行善團義剪志工　為養護所長者換新髮型

林內龍過脈步道出現大量愛心竹杖　原來是南投林管處試辦提供

舒華直播吹「羅志祥13年前台灣偶像劇金曲」　超強直笛實力喊：學過

樺漢訂單強勁成長　5月營收年增25.1%創同期新高

偷溜出門被抓包！門口「3隻萌狗複製貼上」賊賊笑：姐姐要去哪？

家人好奇測DNA「意外破15年前懸案」　35歲律師涉嫌性侵4女落網

4月預售交易直逼Q1半量　第一線：談回溫還太早

廂型車連撞9人「傷者倒地抽搐」　39歲男子棄車逃逸被逮

「若不是也束手無策了」　高大成：99.9999%是氯化鉀殺死5億高中生

林心如實境「同居大咖明星」！　周興哲首秀廚藝...被讚：可以營業

「抓1次賠百萬」人妻偷戰鮮肉11次喊舒服　小王硬掰：我是GAY

快訊／國家警報響了！大雷雨轟「北台灣3縣市」　示警區域出爐

地方熱門新聞

澎湖無菜單料理4.1萬！縣府要查了

重機橫停門口怎麼辦？店家求助中壢警獲解決

4男女半夜偷水洗蛤蜊　屋主開門氣炸

最長停水43小時　桃園6/12-14日設置34處供水站

中彰來回2分鐘　大肚和美橋拚2026年完工

桃園捷運綠線同德二街施工封閉　籲改道

「黑貓：逆光」3D電玩解謎遊戲　上線

台南連日降雨挹注水庫

即／台電副所長遭車夾住無生命徵象

8條通毒犯南市落網

龍過脈步道現大量愛心竹杖　原來是南投林管處提供

「Fun暑假環營逗陣來台東」夏令營　10日起開放報名

二王公墓遷墓李鎮國要求移置遊蕩犬

大牛回收剩菜　爆料者偷拍後離職

更多熱門

相關新聞

台南連日降雨挹注水庫

台南連日降雨挹注水庫

近日接連鋒面及午後熱對流雷雨對水庫持續穩定挹注，截至6月5日台南市3大水庫合計蓄水量1億1073萬噸，整體蓄水率約17％，市長黃偉哲表示，目前整體水情有逐漸回穩趨勢，但市府抗旱不會鬆懈，持續做好開源節流工作，也盼望6月中旬後梅雨鋒面靠近，雨能降在水庫集水區真正幫水庫解渴，也呼籲民眾維持隨手節水好習慣。

義剪志工為養護所長者換新髮型

義剪志工為養護所長者換新髮型

諷羅紹齊是「科技遛鳥俠」　徐巧芯：南市府知情他是性騷慣犯

諷羅紹齊是「科技遛鳥俠」　徐巧芯：南市府知情他是性騷慣犯

南市顧問遭控性騷　黃偉哲強力譴責

南市顧問遭控性騷　黃偉哲強力譴責

國1南向276公里後壁路段追撞車禍

國1南向276公里後壁路段追撞車禍

關鍵字：

台南初夏顏色繽紛多彩黃偉哲蓮花阿勃勒鳳凰花

讀者迴響

熱門新聞

即／5億高中生死因出爐　檢今急傳死者母說明

撞擊瞬間曝！宜蘭瑞典坦克撞2車　3死1重傷

烏克蘭美模帶全家吃寧夏夜市　結果爸媽翻臉了

60人圍觀！屏東死亡試車2死3傷　現場畫面曝

即／5億高中生死因出爐！預計明送交中檢

蔡阿嘎炎上到日本！日媒也報導

蔡阿嘎恐涉妨礙營業「嚴重下場曝」！

女警騎機車上高速追攔拒檢車　國道警開罰原因曝

快訊／韓國網美八里遭性騷　警抓到29歲男了

屏東試車追撞2死　催油門燒胎畫面曝

開除濕機「少做1動作」白除了！　過來人全喊：超浪費電

泰「12年國民CP」要結婚了！求婚成功：我們決定永遠

一堆人不知道！冷氣遙控器「1神秘按鈕」電費噴爆

谷超最快今晚生成　可能不只一個颱風

快訊／《璀璨帝國》184億富婆中風猝逝！享壽62歲

更多

最夯影音

更多
戲精飛鼠碰倒掃把被媽罵！　抓桿子放身上「躺平裝意外」

戲精飛鼠碰倒掃把被媽罵！　抓桿子放身上「躺平裝意外」
鍾欣凌發狠「水泥埋屍放在家」太變態　《最佳利益3》微笑弒夫飆驚悚演技

鍾欣凌發狠「水泥埋屍放在家」太變態　《最佳利益3》微笑弒夫飆驚悚演技

太妍演唱會…少時、金在中都現身！　潤娥「狂演小劇場」秀英嗨跟唱

太妍演唱會…少時、金在中都現身！　潤娥「狂演小劇場」秀英嗨跟唱

牛肉麵店抹布水煮麵裝碗　老闆喊冤：當時準備換水

牛肉麵店抹布水煮麵裝碗　老闆喊冤：當時準備換水

劉亮佐以為女兒會很溫柔「結果超皮！」　典典寶寶「緊抓趙小僑手吸骨頭」

劉亮佐以為女兒會很溫柔「結果超皮！」　典典寶寶「緊抓趙小僑手吸骨頭」

熱門快報

《豈有此呂》殯葬業秘辛曝光!

《豈有此呂》殯葬業秘辛曝光!

冬瓜行旅社長郭憲鴻，從小接觸殯葬業，看盡這行的奇聞軼事。鎖定豈有此呂先睹為快！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

滿額抽小米掃地機器人!

滿額抽小米掃地機器人!

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面