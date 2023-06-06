台南初夏顏色繽紛多彩　黃偉哲邀請共賞蓮花、阿勃勒、鳳凰花

▲今年的台南初夏時節色彩繽紛！黃偉哲市長邀請大家，此時來台南賞花正是時候。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

六月開始正式進入夏天，今年的台南初夏時節也是色彩繽紛！台南市長黃偉哲邀請大家來尋找當季的顏色，有粉色或白色的蓮花、金黃色的阿勃勒、火紅的鳳凰花都正熱情地綻放，點綴美麗的台南初夏，還有東山剛整修完成、滿山翠綠的林安森林公園登山步道，此時來台南賞花正是時候。

觀旅局代理局長林國華也說，除了來賞花之外，6/10~11還可以前來新營鐵道文化園區參加2023新營甜蜜節，享受親子甜蜜氛圍，為後續的暑假揭開精采序幕。

進入夏季的白河空氣中總是能聞到蓮花的淡雅清香，走在蓮田水岸，感受涼風徐徐，欣賞滿池盛開的蓮花，如此美景當然要呼朋引伴一起來白河互相拍好拍滿！蓮花每年大約在5月到7月盛開，目前包括詔豐里、廣蓮里、竹門里、大竹里等主要蓮區都已陸續開花，或白或粉、花香四溢。另外在鹽水區的田寮社區、六甲區的蓮花世界以及九品蓮花生態教育園區也都是賞蓮景點，貼心提醒，要拍蓮花最好選在中午前，到了下午花瓣大多就會閉合起來，選對時機就是拍出好照片的要件之一！

今年「白河蓮花季」從5月一直到9月，白河區公所推出一系列活動，最受歡迎的「樂遊白河．吃荷玩勒」經典路線農村小旅行，融合賞蓮、蓮子DIY、體驗關子嶺溫泉、東山咖啡、後壁稻米等元素，場場秒殺，還想報名的民眾可查詢白河蓮花季活動臉書。

白河景點還有遠近馳名的關子嶺泥漿溫泉，周邊則有後壁菁寮老街、柳營德元埤荷蘭村、柳營尖山埤渡假村、六甲蘭都觀光工廠、六甲赤山龍湖巖、烏山頭水庫風景區(八田與一紀念園區)等景點，若覺得陽光太過熱情，白河竹門、後壁菁寮、柳營小腳腿、六甲市區都有充滿古早味的各式冰品可消暑解熱，鄰近的新營區新營鐵道文化園區，觀旅局也在6/10-6/11舉辦2023新營甜蜜節，有精彩表演、好逛的市集、在地青農、闖關活動以及DIY手作體驗。

每年的5月到6月是阿勃勒花朵盛開的季節，盛開時金黃色花瓣成串垂下，好像一串串的金黃色葡萄，起風時，金黃色的花瓣隨風飄落宛如雨下。在台南阿勃勒是常見的行道樹樹種，東區的成大校區、巴克禮紀念公園、中西區的檨仔林公園及台南大學校區、歸仁區的高鐵台南站、白河區大山宮旁的竹管厝、蓮潭詔安厝(阿勃勒大道)、新營文化中心、安定蘇林里河堤公園、新市區樹谷園區以及新化的虎頭埤風景區，都有機會欣賞到阿勃勒黃金雨。

台南初夏另一個搶眼的顏色莫過於橘紅色的鳳凰花，鳳凰的樹型高大，每到5～7月開出橘紅色的鳳凰花，點綴以翠綠色羽狀複葉，盛開時滿樹的火紅，很難令人不多看一眼，安平運河沿岸綻放豔紅的鳳凰花，染紅整條運河步道，與天空的湛藍形成別樣景致，另外，從台南車站周邊到成功大學各校區，再到中華東路三段、歸仁區高鐵站周邊廣場、台39線（歸仁大道）、虎頭埤風景區、以及山上花園水道博物館，都有機會欣賞到鳳凰花盛開的美景。

夏天除了賞花外，也可以到滿山翠綠、林相豐富的登山步道走走，東山區的「林安森林公園登山步道」已整修完成並於5月27日正式啟用，不只整建步道，再造景觀，更改善沿途的通訊信號，全程約3.5公里，難度不高，只需約1~1.5小時就能走完，只有小部分路段坡度較陡，攜帶登山杖能更輕鬆完成挑戰，沿途可以欣賞桶仔竹林和桃花心木林景觀，走到最高處可以遠眺大凍山群，俯瞰白河與東山，是條適合「親子共遊」的登山步道。