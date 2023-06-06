台南連日降雨挹注水庫　黃偉哲盼回穩水情持續抗旱

▲近日接連鋒面及午後熱對流雷雨對水庫持續穩定挹注，截至6月5日，台南市3大水庫合計蓄水量1億1073萬噸，整體蓄水率約17％。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

近日接連鋒面及午後熱對流雷雨對水庫持續穩定挹注，截至6月5日台南市3大水庫合計蓄水量1億1073萬噸，整體蓄水率約17％，市長黃偉哲表示，目前整體水情有逐漸回穩趨勢，但市府抗旱不會鬆懈，持續做好開源節流工作，也盼望6月中旬後梅雨鋒面靠近，雨能降在水庫集水區真正幫水庫解渴，也呼籲民眾維持隨手節水好習慣。

市府水利局表示，截至6月5日，南化水庫蓄水量2869萬噸，蓄水率32.06％，曾文-烏山頭水庫蓄水量8204萬噸，蓄水率14％。整體蓄水量從5月19日最低8549萬噸回升到6月5日的1億1073萬噸，蓄水量已提升約2500萬噸，約相當25天的全市用水量。除了降雨在水庫的集水區地表流入外，中央啟動旗山溪甲仙攔河堰越域引水也為南化水庫帶來約1800萬噸進帳，藉由多元入流的方式全力舒緩水庫水情。

黃偉哲市長表示，市府從去年8月下旬水情轉變為綠燈開始著手抗旱，至今已超過半年，經過市府及中央的努力，目前每日已可供約5萬噸再生水供應南科園區產業用水、整備19口抗旱井每日可供水3萬噸產業次級水、爭取中央7台大型RO移動式淨水機組約每日供水2800噸供應工業園區使用、同時也加強節水措施及擴大回收水運用，每日回收水運用約有4800噸，總計平均每天台南已找出約9萬噸的水量。市長黃偉哲強調，市府積極抗旱節水，同時也呼籲民眾仍維持隨手節水好習慣。