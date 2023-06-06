宜蘭新增猴痘案例！30多歲男外縣市感染　發燒皮疹+淋巴結腫大

▲宜蘭衛生局經疫調，6日宜蘭新增猴痘案例，感染源應在外縣市。（圖／記者游芳男攝）

記者游芳男／宜蘭報導

疾管署今（6）日公布國內新增18例猴痘確定病例，其中一例本土個案為宜蘭30多歲男性，他在6月初於手背、頭部及臉部出現皮疹，之後有發燒及頸部淋巴結腫大情形。經宜蘭衛生局疫調後，男子尚未施打疫苗；並依照生活習性，初步判定男子的感染源應在外縣市。目前男子是採1人1室、居家自主健康管理中，每2日由衛生所進行追蹤關懷。由於此波疫情係以親密接觸之人際傳播為主，宜蘭目前並無匡列高風險密切接觸者。

宜蘭衛生局表示，宜蘭截至今（2023）年6月5日止，已有270位民眾接受第一劑猴痘疫苗的施打，而已完成第2劑猴痘疫苗施打者有47人。若民眾經自我風險評估發現有「近6個月內曾有高風險性行為」，以及接種第1劑疫苗已間隔至少4週以上而需完成第2劑的民眾，可直接至國立陽明交通大學附設醫院網路掛號系統，預約猴痘疫苗接種服務（https://www.ilshb.gov.tw/ index.php?catid=14&fieldid=30&cid=176）。該院目前在每週3上午安排一診次之猴痘疫苗接種門診，後續並將視預約情形機動加開診次。

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宜蘭衛生局呼籲，猴痘傳播對象具侷限性，因此提醒民眾前往流行地區或國內風險場域時，應落實自我防護，並避免出入可能與不特定人士親密接觸之社交活動等風險場域。如出現皮膚病灶，例如：皮疹、水泡、斑疹、斑丘疹、膿疱等，以及發燒、畏寒、寒顫、頭痛、肌肉痛、背痛、關節痛、淋巴腺腫大【如耳周、腋窩、頸部或腹股溝等處】等疑似症狀，應佩戴口罩儘速就醫，並主動告知醫師旅遊史、高風險場域暴露史及接觸史。相關資訊可至疾管署全球資訊網（https://www.cdc.gov.tw）或撥打國內免付費防疫專線1922（或0800-001922）洽詢。