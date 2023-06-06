送女兒提前到校當志工…宜蘭母女遭瑞典坦克猛撞！「噴出車外」雙亡

▲宜蘭五結鄉鎮安路與溪濱路三段的交叉路口發生嚴重3死1重傷車禍。（圖／記者游芳男翻攝，下同）

記者游芳男、戴若涵／宜蘭報導

宜蘭縣五結鄉鎮安路、溪濱路三段路口6日上午發生3死1重傷車禍！一輛瑞典坦克Volvo疑似未注意車前狀況，追撞同向麵包車，導致麵包車內母女（42歲鐘女、18歲陳女）不幸身亡，遭波及的對向小貨車駕駛經緊急送醫搶救後也宣告不治。據了解，就讀國立宜蘭高商的陳姓女學生因擔任志工，每天7時30分前就要到校，不料，媽媽載她上學途中卻雙雙遭遇死劫，令學校師生悲慟不已。

警消6日上午7時04分獲報，鎮安路、溪濱路三段交叉路口發生交通事故，隨即派員前往處理，發現由吳男駕駛的Volvo小客車當時沿溪濱路三段西往東方向直行，追撞同向麵包車，由於撞擊力道猛烈，麵包車內42歲鐘姓女駕駛（母）及18歲陳姓女乘客（女）被拋飛車外，鐘女當場肢體分離慘死，陳女則無呼吸心跳躺臥路面，經緊急送醫搶救後仍宣告不治。

車禍更波及對向小貨車，小貨車52歲溫姓駕駛當場失去生命跡象，雖經緊急送醫仍因傷勢過重不治，至於肇事的吳男則是重傷仍在醫院搶救當中，酒測值為0。警方初判，疑似是吳男未注意車前狀態釀禍，但詳細事故發生原因、經過，以及肇事責任歸屬仍有待進一步調查釐清。

▲宜蘭縣五結鄉3死1重傷車禍，撞擊瞬間曝光。（圖／記者游芳男翻攝）

校方指出，陳姓女學生在班上擔任學藝股長，表現備受師長肯定，與同學感情很好，她也利用早自習等時間，擔任學校健康中心志工，協助學校護理師進行簡單包紮，因此她每天早上7時30分前就要到校，家住東山鄉鹿埔的她，每天都由媽媽接送上下課，如今卻遭逢憾事，令學校師生心碎不已，目前校方已派員替班上33位同學進行心理輔導。

【相關新聞】

撞擊瞬間曝！宜蘭瑞典坦克撞2車 「車殼碎片鞭炮式炸噴」3死1重傷