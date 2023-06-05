已婚男師摸學生私處！噁揪「地下情」喊：小美女　遭解聘還告學校

▲高中男教師撫摸女學生私密處遭解聘，他不服提出確認僱傭關係存在訴訟。（示意圖／記者鄺郁庭攝）

記者戴若涵／台北報導

宜蘭一間高中男教師因多次性騷擾、狂傳訊息給女學生，甚至撫摸對方私密處遭申訴，最後校方召開性平會將其解聘。男教師不服提出確認僱傭關係存在訴訟，宜蘭地院將他的訴訟駁回，案經上訴高等法院亦遭駁回，全案仍可上訴。

女學生指控，2018年12月中旬該名男教師稱有事要與她討論，要求她到實驗室與其會合。不料，對方竟突然向她吐露喜歡之情，甚至拉起她的手隔著外褲撫摸自己的生殖器官，直到走廊傳來腳步聲才鬆手，事後又交代她不可向其他人透露發生的事情。

女學生表示，事隔一日男教師又邀她逛校園一圈，表示想跟女學生發展「地下情」，她當場拒絕，並提醒教師已是有老婆、小孩的人，沒想到教師竟稱「沒關係」，只要雙方都不對外宣揚就可以了。

2019年1月中旬某日清晨，男教師趁著開車載女學生期間，伸出右手撫摸女學生左大腿內側恥骨，又趁買完早餐上車之際，轉身逼近坐在副駕駛座上的女學生，2人臉龐幾乎正面貼近，嚇得女學生只能不斷向後退縮，他見狀則稱，「我嚇到妳了」。

除此之外，男教師還傳送多封與教學無關的訊息給女學生，內容包括，「平常是妳吵我，假日換我吵妳」、「想我啊」、「小美女醒了沒？」、「小美女早安，打聲招呼」、「bye-bye小可愛」等。

女學生家長得知後，氣得向校方投訴。學校召開性別平等教育委員會調查處理，調查結果認定，該名男教師對女學生「強制猥褻」的事實予以解聘。男教師不服結果，遂提出確認僱傭關係存在訴訟。

宜蘭地方法院勘驗各項事證後認為，男教師的行為已逾越師生分際，足以證明有性騷擾女學生的動機，這些舉動次數多且密集，可說是情節重大，男教師損害女學生法益及所生危險，非一般社會大眾所能容許的，校方予以解僱，符合公共秩序及比例原則，判他敗訴，案經上訴高等法院亦遭駁回，全案仍可上訴。