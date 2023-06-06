撞擊瞬間曝！宜蘭瑞典坦克撞2車　「車殼碎片鞭炮式炸噴」3死1重傷

記者游芳男、戴若涵／宜蘭報導

宜蘭縣五結鄉鎮安路、溪濱路三段交叉路口6日上午7時05分發生奪命車禍！一輛由60歲吳姓駕駛開著的瑞典坦克（Volvo）疑似未注意車前狀況，先是追撞上同向麵包車，接著再波及對向小貨車，造成3死1重傷的慘劇。稍早撞擊瞬間曝光，只見當時吳男車速相當快，追撞前方車輛後，由於撞擊力道猛烈，車體碎片秒炸開，畫面相當驚悚。

▲宜蘭縣五結鄉3死1重傷車禍，撞擊瞬間曝光。（圖／記者游芳男翻攝，下同）

警消6日上午7時04分獲報，鎮安路、溪濱路三段交叉路口發生交通事故，隨即派員前往處理，發現由吳男駕駛的Volvo小客車當時沿溪濱路三段西往東方向直行，追撞同向麵包車，麵包車42歲的鐘姓女駕駛當場死亡，車內18歲陳姓女兒（乘客）則無呼吸心跳，經緊急送醫搶救後仍宣告不治。

由於撞擊力道強烈，車禍更波及對向小貨車，小貨車52歲溫姓駕駛當場失去生命跡象，雖經緊急送醫仍因傷勢過重不治，至於肇事的吳男則是重傷仍在醫院搶救當中，酒測值為0。

警方初判，疑似是吳男未注意車前狀態釀禍，但詳細事故發生原因、經過，以及肇事責任歸屬仍有待進一步調查釐清。

▲宜蘭五結鄉鎮安路與溪濱路三段的交叉路口車禍。（圖／記者游芳男翻攝，下同）