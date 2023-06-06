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中正預校生睡了「女友媽」！鹹濕對話曝光：坐上來　摩鐵極樂狂歡

▲▼男女、性愛、做愛、上床。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

▲中正預校生偷吃女友媽媽，被抓包後告上法庭。（示意圖／取自免費圖庫pixabay，與本案當事人無關，下同）

記者戴若涵／高雄報導

高雄一名人夫發現，妻子竟偷吃女兒就讀中正預校高三的男友，雙方在IG上大聊鹹濕話題，更互傳肉片，讓他大受打擊決定與妻子離婚，並提告求償精神撫慰金200萬元。雖然女兒男友辯稱根本沒時間偷情，但法官勘驗各項事證後，不採信其說詞，判應賠償人夫。

人夫主張，小王與女兒於2020年7月間交往，之後便時常一起參加家庭活動，2020年10月他察覺妻子與小王言行曖昧，2個月後經質問妻子才得知，2人早就不是單純長輩、晚輩關係了，2人還在IG上互傳鹹濕對話、性愛照片、影片，讓他崩潰不已，由於小王當時尚未滿20歲，他遂向妻子、小王、小王雙親提告求償200萬元。

小王、小王雙親辯稱，2020年10月至2020年12月下旬小王為中正預校高三生，當時受休假管制，無重大事由不能外出，因此能與人妻見面的機會少之又少，小王也沒有傳性愛影照給人妻，更沒有與人妻發生性行為，就算對話紀錄中有些許不雅、煽情的內容與行為，但人夫與人妻已於2021年1月離婚，截圖也沒有明確記載雙方的對話時間。另外，就算小王真的有侵害到人夫的配偶權，也僅有2個月長，程度並非重大。

人妻則不否認與小王發生不倫戀，但認為離婚當時已經協議拋棄夫妻剩餘財產請求權，當作給丈夫的賠償，價值已超出200萬元，認為人夫重複求償。

▲▼ 親熱，做愛，性愛，上床，戀愛。（圖／免費圖庫pixabay）

但高雄地方法院勘驗雙方對話，內容包括「老公我好想你剛剛一直想著進去摩鐡的畫面，被老公迫不急待的揉揉，溫柔的霸道，好舒服，被背後突襲的揉揉，好回味」、「我的弟弟只會朝著老婆的XX進去，還有嘴巴」、「老公我也好想迪迪，好想親親它吸吸它，更想迪迪衝進來」、「想著想著就濕濕了，老公未來我們還要去好多的地方打砲ㄛ」、「需要妳…坐上來」佐之其他事證後，不採信小王的說詞。

法院最後認定，小王、人妻侵害配偶權事實明確，判小王與小王雙親應連帶賠償人夫40萬元；人妻、小王應連帶賠償人夫40萬元。若其中任一組被告已給付賠償，另一組被告便免去給付義務，目前全案上訴高雄高分院審理中。

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