　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

喜宴當天才知老公是渣男「搞大前任肚子」　新娘逃離婚禮蹲地大哭

喜宴當天才知老公是渣男「搞大前任肚子」　新娘逃離婚禮蹲地上大哭

▲男子把前任女友肚子搞大後，與其他女生結婚。（圖／翻攝自YouTube／VGT TV - Đời Sống）

圖文／CTWANT

越南河內一名男子把前任女友肚子搞大後，牽起其他女生的手步入禮堂。就在婚禮當天，懷孕女子與她的親姊闖入男子的婚禮現場，把男子的所作所為曝光，不知情的新娘當場痛哭離開婚禮現場。

喜宴當天才知老公是渣男「搞大前任肚子」　新娘逃離婚禮蹲地上大哭

▲新娘得知真相後當場痛哭離開現場，事後決定與男子取消婚約。（圖／翻攝自YouTube／VGT TV - Đời Sống）

前任姊姊表示，新郎知道妹妹懷孕後把她拋棄，交往期間還曾經騙過妹妹的錢，並向新娘家屬喊話「今天我是來這裡祝福你們的，讓你們知道你們的女婿有多棒，我想讓每個人都知道他的真實面目」，直言這名男子根本就是壞人，不值得任何人的愛。

過程中男子不發一語，羞愧低著頭，沒有對此事多做辯解。最終新娘在得知真相後逃離婚禮現場，並在路上崩潰大哭，而新娘事後也決定與男子取消婚約，結束這段感情。

延伸閱讀
6月12星座運勢大公開　巨蟹緊要關頭有人支持、水瓶會發生不可預測的事
逾5成小孩「半夜11點後才睡覺」　醫搖頭揭4大傷害：長不高、成績差
河南農民被判刑16年「就因1件綠色背心」　剩15天出獄才知：抓錯人了

娛樂大事不漏接！點我手刀加入星光雲LINE好友

ET快訊
礁溪飯店裝針孔抓到了！竟是「約砲自拍」忘記帶走
《黑暗榮耀》大學版！　男大生系館頂樓遭打到腦震盪
親綠插畫家爆性騷！小模繩縛照外流　淚：反被檢討
李坤城兒斥「厝都讓惡人巧取」！　心疼阿公80歲還做管理員
性騷導演曾入圍金鐘獎！車上伸狼爪　她痛揭恐怖過程
不是邊充邊用！　害iPhone電池短命「關鍵曝」
快訊／租屋29樓墜下慘死　家人驚：昨天才剛搬來　
就是現在！foodpanda現折150元　免費30次外送
「人選之人」真實版！綠營爆性騷　受害人被反問：妳怎不叫出來

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

喜宴當天才知老公是渣男「搞大前任肚子」　新娘逃離婚禮蹲地大哭

瑪娃強襲！關島一周後仍「缺水斷電沒網路」　24小時搶修中

苦等8個月牽新車　她才開2小時「撞成廢鐵」！頭尾全爛慘照曝

日美防長會談　再度確認台海和平穩定重要性

日「超級老司機」買春200次↑！專挑未成年　自爆已砸123萬

妻產後4天亡　丈夫下班崩潰「抱棺木痛哭」：拚命工作換來一生悲痛

22歲正妹突然失蹤　「身上沒帶手機」離奇困家附近10m深溝36小時

「晚餐吃粥」一家15人離奇死亡！自煮料理卻成劇毒　可能原因曝

間諜衛星墜毀！北韓官媒「罕見公開畫面」　火速承認發射失敗

埃及媽把5歲兒砍成碎片　煮熟「吃下一部分大腦」叔發現屍塊報案

砂石車突然「殺手級迴轉」　Run！阿伯棄車逃命超驚險

韓男來台請小孩推薦美食　10歲弟「禮貌回應」網讚翻

柴柴睡不好被帶去收驚　香爐前自己合掌上下拜拜

妹子幫整骨下秒親下去　同事嚇壞飆罵：X林涼

口罩男妻被異性擁吻...她認了　為出軌道歉「生病後才幹這事」！

衣櫃有鬼是真的？童年恐怖夢魘再現　《鬼出櫃》睡前千萬別看床底...

黃仁勳曝穿皮衣不用想配色　裡面沒裝散熱器：我很Cool

豐原眼鏡男疑喝醉尾隨逞凶！　國中生遭酒瓶K頭狂喊對不起

隋棠7歲兒遭同學說「腿好細」　「拒穿短褲」老公Tony反應超極端XD

「摸奶飲料店」開7天出事 附近店家目睹男客被帶進

喜宴當天才知老公是渣男「搞大前任肚子」　新娘逃離婚禮蹲地大哭

瑪娃強襲！關島一周後仍「缺水斷電沒網路」　24小時搶修中

苦等8個月牽新車　她才開2小時「撞成廢鐵」！頭尾全爛慘照曝

日美防長會談　再度確認台海和平穩定重要性

日「超級老司機」買春200次↑！專挑未成年　自爆已砸123萬

妻產後4天亡　丈夫下班崩潰「抱棺木痛哭」：拚命工作換來一生悲痛

22歲正妹突然失蹤　「身上沒帶手機」離奇困家附近10m深溝36小時

「晚餐吃粥」一家15人離奇死亡！自煮料理卻成劇毒　可能原因曝

間諜衛星墜毀！北韓官媒「罕見公開畫面」　火速承認發射失敗

埃及媽把5歲兒砍成碎片　煮熟「吃下一部分大腦」叔發現屍塊報案

黃仁勳明見鴻海、台積電高層　電腦展逛華碩畫面曝光

不要哭！兄弟輸球悲傷無助？小球迷哭慘了

永豐金Q1獲利創新高　總座看好後市「逐季走高」

人均不到2千！妹子捧場好友餐廳「結帳噴3萬↑」看明細悶爆：超盤

6月機票優惠！台灣虎航全線899起明開賣　飛首爾免費托運行李+1件

玉山行青年營6月中旬開放報名　挑戰玉山主峰、培養護山團隊精神

找早餐店闆娘幫跑紅白帖　花蓮副議長A助理費129萬...認罪換免囚

焦糖急了：民進黨準備複製2018潰敗！　曝勝敗關鍵

六月嘆教養困難「媽媽、老婆最難當」　為家庭讓步變無敵鐵金剛

喜歡「排休or見紅休？」　過來人答案很誠實：沒休息到的感覺

鐵肺女夜市拿麥飆唱！　民眾圍觀：台灣好聲音

國際熱門新聞

自己煮粥　一家15人吃完離奇死亡

25歲女想逃離園區　遭性侵囚禁37天

影片曝！66歲員工討加油錢　司機卻輾死他

愛妻產後4天亡　丈夫抱棺木痛哭

快訊／北韓射彈！　南韓首爾發警報：隨時準備撤離

黃仁勳1招追愛妻　求婚夜卻遇濺血車禍

漢江驚見「10公尺水怪」登媒體　YouTuber破解真相

即／美國會通過「美債上限」

黃仁勳「招牌皮衣+T恤」　全是英倫知名品牌

台爆紅「大王具足蟲」拉麵登CNN　網友嚇瘋

空服員要睡覺　頭等艙乘客遭降等經濟艙

川普副手變對手　美前副總統彭斯傳宣布參選

黃仁勳背後的女人！　英文她教的：虧欠他們太多

日經：西方科技業若想去台化 重組供應鏈代價高昂

更多熱門

相關新聞

苦等8個月牽新車　才開2小時撞成廢鐵

苦等8個月牽新車　才開2小時撞成廢鐵

馬來西亞發生一起悲劇，一名車主苦等8個月終於盼到交車，沒想到開車回家路上發生車禍，新車落地僅2小時就被撞成廢鐵，所幸車上家人都沒有受傷。

愛妻產後4天亡　丈夫抱棺木痛哭

愛妻產後4天亡　丈夫抱棺木痛哭

「渴望自由」菲律賓人盼離婚合法化

「渴望自由」菲律賓人盼離婚合法化

高三男「借穿」球鞋未歸還遭告！媽嗆小事：都道歉了

高三男「借穿」球鞋未歸還遭告！媽嗆小事：都道歉了

泰國住持「下半身赤裸」要男孩幫自慰

泰國住持「下半身赤裸」要男孩幫自慰

關鍵字：

新郎前任渣男老公新娘東南亞要聞周刊王

讀者迴響

熱門新聞

李佳穎被求婚成功！　嫁小9歲羊肉爐老闆：我很幸福

5億高中生配偶「從容走樓梯下10樓」　原因曝光

她扛父490萬債務　銀行18年收638萬元利息

T.O.P正式切割BIGBANG「塗掉團名」：早就退了

快訊／林飛帆有收到性騷案報告　坦承疏忽當事人不走申訴背後原因

全台薪資排行前3名出爐！第1不是醫師

南韓名模癌逝「瞞病情走伸展台」　好友崩潰收死訊：原諒我躲著妳

愛貓僵硬躺紙箱不動了　媽吐4字真相

5億高中生最後畫面曝光　他：驗出新事證

5星座女最容易被騙砲　獅子座連錢都難守

日夫妻拍18禁片2年撈5億？網曝秘辛：賺很大

三寶油門當剎車！母女校門口遭夾殺頂死在牆上

夏天必吃1水果！被讚是「天然威而鋼」

外送員脫口一句話 小鐘尷尬了

陳建州親妹重病住院24天　「等器官移植才有機會」

更多

最夯影音

更多
砂石車突然「殺手級迴轉」　Run！阿伯棄車逃命超驚險

砂石車突然「殺手級迴轉」　Run！阿伯棄車逃命超驚險
韓男來台請小孩推薦美食　10歲弟「禮貌回應」網讚翻

韓男來台請小孩推薦美食　10歲弟「禮貌回應」網讚翻

柴柴睡不好被帶去收驚　香爐前自己合掌上下拜拜

柴柴睡不好被帶去收驚　香爐前自己合掌上下拜拜

妹子幫整骨下秒親下去　同事嚇壞飆罵：X林涼

妹子幫整骨下秒親下去　同事嚇壞飆罵：X林涼

口罩男妻被異性擁吻...她認了　為出軌道歉「生病後才幹這事」！

口罩男妻被異性擁吻...她認了　為出軌道歉「生病後才幹這事」！

熱門快報

《豈有此呂》高嘉瑜飆唱煎熬!

《豈有此呂》高嘉瑜飆唱煎熬!

開口唱歌就驚為天人的立法委員高嘉瑜來了！自爆和賴清德有段情，讓呂捷驚到掉下巴！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

寵愛毛孩的妳♥母親節快樂

寵愛毛孩的妳♥母親節快樂

全館滿$3000限量送毛孩保健品

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面