新人職場避雷4要點　達人出書：買就送12家大企業面試機會

記者王威智／採訪報導

每年五、六月畢業季一到，同時進入求職旺季，莘莘學子初入職場多少都感到忐忑不安，建議4項看似簡單的職場禮儀，「筆記重要事項避免健忘惹禍」、「不懂千萬不要裝懂」、「不要遲到」、「千萬不能『我以為』」建議一定要做足準備，才不會誤踩地雷。

▲畢業季一到，進入求職旺季，新人必看！職場避雷4要點。（圖／十分好創意）

1. 筆記重要事項避免健忘惹禍

職場上對於主管交代任務，或是客戶窗口提出需求，建議準備一本筆記本記錄下來。因為忙碌起來人難免健忘，但忙碌絕對不是忘記處理待辦事項的藉口，為了避免交辦事項遺漏，把重點記錄下來，每天上班時先翻閱提醒自己外，下班前也要再拿出來確認是否已全數完成，才能有效避免健忘惹禍。

2. 不懂千萬不要裝懂

建議不懂、不清楚的地方都要主動詢問清楚，不然可能辛苦花了一整天做出來的報告、提案，迫在眉睫結果跟主管要求的方向不同，這不僅會造成團隊困擾，更有可能造成公司錯失良機的損失。建議凡事詢問清楚不要硬做，跟主管確認方向後，過程中遇到困難也要及時提出，才不會造成一連串的失誤。

3. 不要遲到

不要遲到不僅是上班遲到而已，其實也包括工作時程上的時間點。有時候會因為工作忙碌耽誤，或是發生像第一點提到的健忘惹禍都有可能造成要給主管的報告、提案延誤，造成壓縮到後續工作處理時間。這就像骨牌效應，環環相扣，建議最好把事情提前開始進行，確保自己有充裕的緩衝時間，能在失誤發生時可以及時補救。若真的發生不可避免的延遲，一定要提早與主管或客戶提出，討論解決方案。

4. 千萬不能「我以為」

大部分的人都會以過去經驗套用到發生的事情當中，但在職場中每一次的任務不盡相同，這也是時常造成誤會的根源。在職場中時常發生問題時，下屬給予的原因都是：「我以為......」但這絕對不是好的藉口，因為看似簡單的交辦任務「你把這個提案寫一下」，其實背後深藏許多任務訊息，如果你總是「好，收到！」沒有通盤思考，把工作訊息確認清楚，可能就會陷入不懂裝懂的泥沼。為了避免犯錯的機會，建議在接收任務時，再重新當面或以信件方式確認重點方向，問清楚準沒錯。

此外，除了上述4項職場避雷方針，坊間還有許多職場菁英推出的書籍，《活下來的就是狼》、《職場新鮮人教戰手冊：社會要你學走，我們讓狂人飛》、《上下管理，讓你更成功！：懂部屬想什麼、老闆要什麼，勝出！》建議可以再進入職場前找時間翻閱。

▲《活下來的就是狼》新書推廣結合知名企業創意徵才，國內首次12個企業釋職缺，邀請看新書的畢業生來面試。（圖／十分好創意）

其中5/31甫出版新書《活下來的就是狼》的作者黃鼎翎闖蕩公關界將近30年，連續5年獲得傑出公關公司經營者殊榮，以及終身成就獎之傑出公關經營人，特別的是攜手國內12家知名企業與品牌，推出「看新書送求職」的活動鼓勵閱讀，引起業界關注。凡畢業的學生購買新書，只要在社群發表百字閱讀心得，並PO上購書合照，即有機會獲得企業優先面試權。合作的企業品牌包括了：POP MART泡泡瑪特、黑松企業、NOKE 忠泰樂生活、軒郁國際、阿原YUAN、友善的狗、鑫囍國際 Daniel Wong、東方線上、Matthew’s Choice馬修嚴選、伊林娛樂、Selfpick、台灣世界展望會等共12個知名企業與品牌。