賴清德能源政策鬆動？　民進黨團：非核家園方向不變

▲民進黨立院黨團召開「溫暖補貼 畢業季青春大禮包」記者會。（圖／記者屠惠剛攝）



記者杜冠霖／台北報導

民進黨總統參選人、副總統賴清德上月底拋出「正規畫已停機的核能機組維持未來可緊急使用的可能」見解，對於是否將修正核能政策方向，賴清德5日則強調，「非核家園的理想沒有改變。」引起熱議。對此，民進黨團6日表示，緊急使用的說法是在非常緊急、極端狀況下所述，無論如何民進黨非核政策方向跟時程都沒有改變。

民進黨團幹事長鄭運鵬表示，核電使用在非常時期要非常謹慎，整個能源、國安體系在討論核電是否可以沿用時都有不同環境考量，包含地震、極端戰爭狀況時能不能使用？像烏克蘭在戰爭爆發時，大家就憂心核電廠可能受到攻擊，這種極端狀況國安單位一定要思考，但能不能使用、如何使用都要經過縝密規劃。

民進黨立委林靜儀指出，台灣必須要有多元能源備援，過去有90％以上能源都靠進口，這幾年一直在發展太陽能跟風電，就是希望擴大沒有污染的多元能源。假設在非常緊急、極端狀況下，已經沒有經濟產業正在運作，只剩下民生和必要軍事用電，此時能源依賴和現行狀況不同，當下也要看輸配電是否安穩，也就是現在準備的電網系統。

林靜儀表示，賴清德所述是假設很緊急的狀況，那是非常特殊時期，能源需求跟現在承平時期的基礎點不同，相信賴清德當天是討論到非常極端，已經到只剩民生和軍事用電還無法維持，後續有哪些做法，需要把前提跟狀況做說明。

民進黨立委劉世芳指出，支持非核家園沒有改變，蔡英文也一再表達這樣的立場，國民黨執政時能源依賴進口，民進黨執政後綠能比例節節升高、已經超越核能，隨著世界氣候變遷方案，盡量降低燃煤等對氣候變遷影響。

劉世芳表示，賴清德所提是最極端的選擇，在各種兵推中都會提到，核能看起來是乾淨發電來源之一，但特殊時期都是非常高風險的關鍵基礎設施，要去除所有狀況才會討論到核三是否處理，核能發電要重新啟動，需要經過很嚴格的環境影響評估，以及核廢料的處理，無論如何民進黨非核政策方向跟時程都沒有改變。