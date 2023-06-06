總統府資政遭爆涉嫌性騷！　侯友宜競辦：綠擋檢討機制想掩護誰？

▲侯友宜選舉工作室發言人吳亮賢。（圖／侯友宜選舉工作室提供）



記者崔至雲／台北報導

總統府資政、小英之友會全國總會長顏志發遭員工爆料涉嫌性騷擾。侯友宜選舉工作室發言人吳亮賢表示，總統府為我國最高政治權力的象徵，其中人員竟被爆料涉嫌性騷，真相應該盡速釐清，若疑似加害者仍位居高位，甚至長伴蔡英文及賴清德左右，試問受害者如何獨自對抗最高政治權力的中心？

相較於民進黨前副秘書長許嘉恬的快速「被切割」，副總統、民進黨主席賴清德，至今仍停在「口頭規勸」。吳亮賢指出，尤其民進黨立法院黨團先前阻擋國民黨提案，檢討公務機關性騷擾申訴流程，難道是「未卜先知」？早知道相關事件遲早會發生才力擋檢討機制？「為了誰？還有誰？」民進黨封殺立院國民黨團提案，檢討性騷擾流程，根本是「以民主行專制之實，更成為以權力迫害基層的幫兇」。

吳亮賢表示，前行政院原能會主委謝曉星被爆出性騷擾事件後，不但自稱行為沒有不適當，甚至還問受害者要不要離開工作崗位，以該機關最高首長的絕對權力，試圖摀住被害人的口，可見在權力不對等下，健全的申訴流程有多重要，但當國民黨團提案要求原能會及行政院通盤檢討公務機關性騷擾申訴流程機制時，卻遭民進黨立委以多數暴力封殺。

吳亮賢表示，性騷擾事件頻傳，最應該檢討的是結構性問題，尤其受害者在飽受身心壓力甚至政治壓迫下，勇於站出來指認加害者，各界必須給予支持力量，其中如何確保受害者能擁有公平、公正的申訴流程，更是彌補受害者且追究加害者的關鍵。

顏志發針對被指控性騷擾，4日接受訪問怒回，「這個完全是政治操作、莫須有、編個故事，一定要提告，完全是污衊，真是太可惡了，反正我們準備要提告」，他並於5日發出聲明指，已提起刑事訴訟，盼能釐清案件真相，讓正義得以伸張。

