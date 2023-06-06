　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

媒體人分析賴清德2024選舉策略　做到「這2事」就能穩定當選

▲▼「台灣氣候學院揭牌記者會」6/5於孫運璿人文科技紀念館舉行，副總統賴清德、經濟部長王美花、國發會主委龔明鑫、和碩聯合童子賢、友達彭雙浪、台達電海英俊、氣象風險彭啟明等人出席。（圖／記者湯興漢攝）

▲黃智賢分析賴清德2024選舉策略。（圖／記者湯興漢攝）

記者江采蓁／綜合報導

藍綠白2024總統大選參選人皆就定位，外界也都在猜測是否會維持三腳督情勢還是會出現「藍白合」。對此，媒體人黃智賢6日也在臉書分析民進黨2024的選舉策略，她表示，民進黨只要不斷平衡反綠的不同勢力，不斷擴大反綠陣營的矛盾，民進黨總統參選人賴清德就可以穩定當選。

黃智賢指出，民進黨執政8年，民怨深沉，天怒人怨，從種種氛圍跟民調可以看到，希望下架民進黨的民眾大概佔6成，而從選舉的邏輯來看，不是連任的選舉，是最有換黨執政的機會。她提到，而賴清德當選民進黨黨主席，又獲得民進黨提名以後，民調一直在37%左右，雖然賴清德是民調第一名。但支持非民進黨的比例加起來都遠超賴清德，加上不表態的人大概是6成，所以，從下架民進黨這個目標來看，理論上機會很大。

但黃智賢提到，國民黨現在因為徵召過程跟新北市長侯友宜的個人因素，正在自我弱化。她分析，侯友宜過往不夠支持他的同志、疏離國民黨的立場這一點，必須快速道歉解決；侯友宜被徵召以後，無法快速處理郭台銘跟地方派系的反彈，這也讓侯友宜大傷，而侯友宜還有一個致命傷，就是帶職參選，這讓他無法以在野黨的姿態全力攻擊，更讓他只能在下班以後，綁手綁腳的競選。

此外，黃智賢再提到，今年，民眾黨主席柯文哲已經篤定參選，支持度從12%到25%浮動，她指出，浮動的原因主要就是國民黨的自傷，而不是柯文哲做了什麼，所以國民黨越內亂，柯文哲什麼都不用做，就坐等免費吸納國民黨原本的支持者。

黃智賢分析，國民黨一直希望藍白合、拉下民進黨，可是，先不管雙方在立場跟意識型態的差距，光是利益衝突，就不容易解決，「要合作，要解決的是誰選正？誰選副？」，她表示，柯文哲如果搭配國民黨選副的，那他還怎麼拉政治獻金？國民黨可能屈就副的，讓柯文哲選正的？她直言，這兩種組合，都不可能，因為都違背自己的利益。

黃智賢再指出，區域立委的部分，國民黨當然會提自己的人選，「哪些區，國民黨要讓給民眾黨選呢？民眾黨要國民黨讓，國民黨讓不讓得起？」，不分區政黨選票的爭奪，又是硬仗。她分析，民眾黨的利益，在於弱化國民黨，搶奪政黨票，柯文哲跟國民黨合作的話，兩黨的政黨票，會怎麼跑？如果跟國民黨的人搭配選，那民眾黨的政黨票當然潰散。

因此，黃智賢認為，民進黨的選舉策略很簡單。她提出，第一，賴清德喊出和平保台，強化美國支持，這算是基本操作；第二，全力鞏固自己的37%支持，支持度盡量往上多少都可以，所以賴清德面對民進黨各式醜聞，會快刀斬亂麻；第三，反綠已經自己分裂成藍跟白，國民黨又再分裂成兩股勢力，民進黨只要不斷平衡反綠的不同勢力，不斷擴大反綠陣營的矛盾，賴清德就可以穩定當選。

黃智賢最後直言，「事情就是這樣，簡單清楚，反綠要怎麼團結？國民黨要怎麼團結？要團結，碰觸的是人性基本的自我與自利本能，所以難。」

娛樂大事不漏接！點我手刀加入星光雲LINE好友

ET快訊
一堆人不知道！冷氣遙控器「1按鈕」電費噴爆　耗電量高2倍
韓正妹直播主來台遭鹹豬手　不想提告原因曝：感謝台灣幫忙
蔡阿嘎恐涉妨礙營業「嚴重下場曝」！　急發日文聲明3度道歉
日本人看完蔡阿嘎道歉更火了！　2雷點炸鍋：對台灣瞬間改觀
死亡試車2死！超殺排氣管狂噴白煙...原地燒胎囂張畫面曝
樂天桃猿教練團異動！　2人下二軍
快訊／烏克蘭水壩遭炸毀！　大量河水湧向城市
快訊／烏克蘭水壩遭炸毀！　大量河水湧向城市
一堆人不知道！冷氣遙控器「1按鈕」電費噴爆　耗電量高2倍

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

剛送2歲兒上學！她突接老師電話「急帶孩就醫」被示警2症狀：直接評估住院

陳雪生性騷判賠8萬元確定　李問：黃腔立委敗壞馬祖名聲

諷羅紹齊是「科技遛鳥俠」　徐巧芯：南市府知情他是性騷慣犯

被柯文哲點名「出來混都要還」　侯友宜競辦：核廢料是新北人的痛

圓夢了！柯文哲訪松下政經塾　預告「再派人來看清楚」

賴清德能源政策鬆動？　民進黨團：非核家園方向不變

陳雪生遭范雲控「肚頂背」性騷判賠8萬　國民黨：沒撤銷提名問題

上訴被駁回「須賠范雲8萬元」　陳雪生聲明：我無任何性騷擾意圖

談中正大學性騷卻扯柯文哲　趙怡翔被受害者轟「二度傷害」急刪文道歉

檢討侯友宜見面會成效　吳子嘉：以後不能問到飽就不約了

戲精飛鼠碰倒掃把被媽罵！　抓桿子放身上「躺平裝意外」

太妍演唱會…少時、金在中都現身！　潤娥「狂演小劇場」秀英嗨跟唱

牛肉麵店抹布水煮麵裝碗　老闆喊冤：當時準備換水

鍾欣凌發狠「水泥埋屍放在家」太變態　《最佳利益3》微笑弒夫飆驚悚演技

劉亮佐以為女兒會很溫柔「結果超皮！」　典典寶寶「緊抓趙小僑手吸骨頭」

成功高中「首位女畢業生」　媽陪腦麻兒就學獲頒證書

牛肉麵店抹布水煮麵裝碗　12分鐘完整影片曝！

韓國正妹實況主來台遭性騷　警抓到29歲男了

萌弟偷拿筆突聽爸跟姐告狀！　他秒轉身放回+關抽屜裝沒事

爆料抹布水煮麵被指「報復」　外送員還原當下：好處在哪

剛送2歲兒上學！她突接老師電話「急帶孩就醫」被示警2症狀：直接評估住院

陳雪生性騷判賠8萬元確定　李問：黃腔立委敗壞馬祖名聲

諷羅紹齊是「科技遛鳥俠」　徐巧芯：南市府知情他是性騷慣犯

被柯文哲點名「出來混都要還」　侯友宜競辦：核廢料是新北人的痛

圓夢了！柯文哲訪松下政經塾　預告「再派人來看清楚」

賴清德能源政策鬆動？　民進黨團：非核家園方向不變

陳雪生遭范雲控「肚頂背」性騷判賠8萬　國民黨：沒撤銷提名問題

上訴被駁回「須賠范雲8萬元」　陳雪生聲明：我無任何性騷擾意圖

談中正大學性騷卻扯柯文哲　趙怡翔被受害者轟「二度傷害」急刪文道歉

檢討侯友宜見面會成效　吳子嘉：以後不能問到飽就不約了

《死亡擱淺》導演版躍上Mac！macOS Sonoma加入遊戲模式搶玩家

《航海王》作者宣布動手術！　身體1症狀太嚴重…漫畫完結前官方暫停連載

百年一見「恐怖綠地毯」芳苑海藻大爆發　牡蠣死五成...驚人影像曝

剛送2歲兒上學！她突接老師電話「急帶孩就醫」被示警2症狀：直接評估住院

日殯儀館「遺體停放間」起火！火勢狂燒20分鐘　出動12消防車

未兩段式左轉害後座女撞噴慘死　40歲無照女騎士遭起訴求重刑

陳雪生性騷判賠8萬元確定　李問：黃腔立委敗壞馬祖名聲

諷羅紹齊是「科技遛鳥俠」　徐巧芯：南市府知情他是性騷慣犯

電動機車購車補助申請已超過5成　台東縣府籲把握機會

百萬網紅波特王開撕前東家　被列8大罪狀挨告誹謗...結果出爐

政治熱門新聞

詐騙犯吸金20億曬合照　蔡清祥聲明回應

女導演3619字控「性騷」　洪智坤深夜道歉

前女員工打臉性騷零容忍 顏若芳道歉

合作學者：曾柏文那台「骯髒的車」同業都知道

點名「民進黨H姓政治人物」摸胸部！　她憶被送到汽旅崩潰哭整夜

洪智坤被罵「以性交換工作」 1字回應又刪除

快訊／前辦公室主任被控性騷　陳菊震驚：不可原諒！最嚴厲譴責

被指是H姓政治人物　洪智坤深夜談性騷案：給人不好感受只有道歉

獨／北捷要說「韓語」了！今年8月上線　15個車站名單曝光

賴清德要辦性騷案有人不能碰？　郭正亮點名：他對蔡英文恩重如山

蔡英文：被封鎖極端狀況＋窮盡能源選項　再考慮緊急命令「重啟核電」

洪智坤爆性騷　柯：跟我有什麼關係？

怒揭「台大名醫爆性騷草草了事」　范雲：18年後疑下藥性侵多人

民進黨「性騷風暴」敗在要命文化　遭疑爆料動機不單純

更多熱門

相關新聞

南市顧問遭控性騒　黃偉哲強力譴責

南市顧問遭控性騒　黃偉哲強力譴責

一名女導演在臉書指控遭民進黨H姓政治人物性騷擾，遭影射的是台南市長黃偉哲競選連任團隊成員洪智坤。黃偉哲6日受訪指出，人與人之間的相處應謹守分際，任何不當的行爲，都予以譴責，也感謝受害者發聲，有違法情事，台南市政府有相關申訴及處理機制，也一定會依性騷擾防治法辦理。

遭控爆民進黨性騷黑數100倍　高嘉瑜還原與沈富雄對話

遭控爆民進黨性騷黑數100倍　高嘉瑜還原與沈富雄對話

快訊／遭藍委陳雪生性騷判賠8萬確定　范雲：全數捐婦女團體

快訊／遭藍委陳雪生性騷判賠8萬確定　范雲：全數捐婦女團體

賴清德首合體VTuber杏仁咪嚕拍片

賴清德首合體VTuber杏仁咪嚕拍片

快訊／前辦公室主任被控性騷　陳菊震驚：不可原諒！最嚴厲譴責

快訊／前辦公室主任被控性騷　陳菊震驚：不可原諒！最嚴厲譴責

關鍵字：

民進黨賴清德藍白合黃智賢

讀者迴響

熱門新聞

即／5億高中生死因出爐　檢今急傳死者母說明

60人圍觀！屏東死亡試車2死3傷　現場畫面曝

烏克蘭美模帶全家吃寧夏夜市　結果爸媽翻臉了

即／5億高中生死因出爐！預計明送交中檢

撞擊瞬間曝！宜蘭瑞典坦克撞2車　3死1重傷

快訊／韓國網美八里遭性騷　警抓到29歲男了

女警騎機車上高速追攔拒檢車　國道警開罰原因曝

蔡阿嘎炎上到日本！日媒也報導

開除濕機「少做1動作」白除了！　過來人全喊：超浪費電

泰「12年國民CP」要結婚了！求婚成功：我們決定永遠

蔡阿嘎恐涉妨礙營業「嚴重下場曝」！

快訊／《璀璨帝國》184億富婆中風猝逝！享壽62歲

外媒曝台積電惹怒美員工！公司回應了

企鵝妹直播拉鍊爆開40秒　粉絲驚：裡面沒穿

社交好累！「3星座」天生孤僻　朋友超少也沒差

更多

最夯影音

更多
戲精飛鼠碰倒掃把被媽罵！　抓桿子放身上「躺平裝意外」

戲精飛鼠碰倒掃把被媽罵！　抓桿子放身上「躺平裝意外」
太妍演唱會…少時、金在中都現身！　潤娥「狂演小劇場」秀英嗨跟唱

太妍演唱會…少時、金在中都現身！　潤娥「狂演小劇場」秀英嗨跟唱

牛肉麵店抹布水煮麵裝碗　老闆喊冤：當時準備換水

牛肉麵店抹布水煮麵裝碗　老闆喊冤：當時準備換水

鍾欣凌發狠「水泥埋屍放在家」太變態　《最佳利益3》微笑弒夫飆驚悚演技

鍾欣凌發狠「水泥埋屍放在家」太變態　《最佳利益3》微笑弒夫飆驚悚演技

劉亮佐以為女兒會很溫柔「結果超皮！」　典典寶寶「緊抓趙小僑手吸骨頭」

劉亮佐以為女兒會很溫柔「結果超皮！」　典典寶寶「緊抓趙小僑手吸骨頭」

熱門快報

《豈有此呂》殯葬業秘辛曝光!

《豈有此呂》殯葬業秘辛曝光!

冬瓜行旅社長郭憲鴻，從小接觸殯葬業，看盡這行的奇聞軼事。鎖定豈有此呂先睹為快！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

滿額抽小米掃地機器人!

滿額抽小米掃地機器人!

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面