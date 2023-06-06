媒體人分析賴清德2024選舉策略　做到「這2事」就能穩定當選

▲黃智賢分析賴清德2024選舉策略。（圖／記者湯興漢攝）

記者江采蓁／綜合報導

藍綠白2024總統大選參選人皆就定位，外界也都在猜測是否會維持三腳督情勢還是會出現「藍白合」。對此，媒體人黃智賢6日也在臉書分析民進黨2024的選舉策略，她表示，民進黨只要不斷平衡反綠的不同勢力，不斷擴大反綠陣營的矛盾，民進黨總統參選人賴清德就可以穩定當選。

黃智賢指出，民進黨執政8年，民怨深沉，天怒人怨，從種種氛圍跟民調可以看到，希望下架民進黨的民眾大概佔6成，而從選舉的邏輯來看，不是連任的選舉，是最有換黨執政的機會。她提到，而賴清德當選民進黨黨主席，又獲得民進黨提名以後，民調一直在37%左右，雖然賴清德是民調第一名。但支持非民進黨的比例加起來都遠超賴清德，加上不表態的人大概是6成，所以，從下架民進黨這個目標來看，理論上機會很大。

但黃智賢提到，國民黨現在因為徵召過程跟新北市長侯友宜的個人因素，正在自我弱化。她分析，侯友宜過往不夠支持他的同志、疏離國民黨的立場這一點，必須快速道歉解決；侯友宜被徵召以後，無法快速處理郭台銘跟地方派系的反彈，這也讓侯友宜大傷，而侯友宜還有一個致命傷，就是帶職參選，這讓他無法以在野黨的姿態全力攻擊，更讓他只能在下班以後，綁手綁腳的競選。

此外，黃智賢再提到，今年，民眾黨主席柯文哲已經篤定參選，支持度從12%到25%浮動，她指出，浮動的原因主要就是國民黨的自傷，而不是柯文哲做了什麼，所以國民黨越內亂，柯文哲什麼都不用做，就坐等免費吸納國民黨原本的支持者。

黃智賢分析，國民黨一直希望藍白合、拉下民進黨，可是，先不管雙方在立場跟意識型態的差距，光是利益衝突，就不容易解決，「要合作，要解決的是誰選正？誰選副？」，她表示，柯文哲如果搭配國民黨選副的，那他還怎麼拉政治獻金？國民黨可能屈就副的，讓柯文哲選正的？她直言，這兩種組合，都不可能，因為都違背自己的利益。



黃智賢再指出，區域立委的部分，國民黨當然會提自己的人選，「哪些區，國民黨要讓給民眾黨選呢？民眾黨要國民黨讓，國民黨讓不讓得起？」，不分區政黨選票的爭奪，又是硬仗。她分析，民眾黨的利益，在於弱化國民黨，搶奪政黨票，柯文哲跟國民黨合作的話，兩黨的政黨票，會怎麼跑？如果跟國民黨的人搭配選，那民眾黨的政黨票當然潰散。

因此，黃智賢認為，民進黨的選舉策略很簡單。她提出，第一，賴清德喊出和平保台，強化美國支持，這算是基本操作；第二，全力鞏固自己的37%支持，支持度盡量往上多少都可以，所以賴清德面對民進黨各式醜聞，會快刀斬亂麻；第三，反綠已經自己分裂成藍跟白，國民黨又再分裂成兩股勢力，民進黨只要不斷平衡反綠的不同勢力，不斷擴大反綠陣營的矛盾，賴清德就可以穩定當選。

黃智賢最後直言，「事情就是這樣，簡單清楚，反綠要怎麼團結？國民黨要怎麼團結？要團結，碰觸的是人性基本的自我與自利本能，所以難。」