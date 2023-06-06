洪智坤2010年爆性騷　柯文哲：跟我有什麼關係？

記者袁茵／東京報導

一名女導演控訴2010年曾被「民進黨H姓政治人物」性騷，H男甚至講出「我可以幫妳，妳只要偶爾可以讓我任性一下」後襲胸，隨後被點名的前陳菊辦公室主任洪智坤則在深夜致歉。由於洪智坤曾於2014年到柯市府擔任市政顧問，但因事發在2010年，被問及性騷一事，民眾黨主席柯文哲直言，「跟我有什麼關係？」

▲民眾黨主席柯文哲。（圖／記者袁茵攝）

柯文哲6日上午9時再訪眾議院，拜會立憲民主黨參議員、「日台懇」（日台議員懇談會）會長蓮舫，參議員熊谷裕人，眾議員笠浩史、櫻井周、源馬謙太郎、青山大人等人，雙方於致詞後閉門會議10分鐘，再開放媒體拍攝柯文哲、蓮舫受訪畫面。

由於蓮舫一行人在9時30分要先離席開會，因此先訪完蓮舫後，再單獨採訪柯文哲個人。被問到洪智坤性騷擾案，柯文哲先提及，自己現在不曉得細節，所以沒辦法回答。

此時一旁的副秘書長許甫補充，洪智坤是在2010年高雄市長選舉擔任陳菊競選辦公室主任時性騷，使柯文哲直言，「那跟我有什麼關係？哇天啊！如果這樣的話，實在是負責不完。」

媒體追問，怎麼看民進黨連爆性騷擾案，可能使民進黨青年、婦女票流向柯文哲？柯文哲回應，自己一開始說不要個案處理，但沒想到隔一天後發生這麼多案子，顯然制度上有什麼問題，而有問題就來改，不要無限上綱，得比較誠實面對問題。

柯文哲提及，面對問題是解決問題的第一步，要把問題釐清，到底問題是怎麼發生的，有時候要花很長的時間，所以他仍主張大家能夠比較正面處理社會問題，不要晚上節目罵一罵，罵完後又什麼都沒改。