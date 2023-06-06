「侯腮雷後援會」7／9替侯友宜辦3千人造勢　李乾龍、新北議長將出席

▲侯友宜。（資料照／記者李毓康攝）

記者蘇晏男／台北報導

國民黨新北市議員林金結今（6日）受訪時，透露「侯腮雷後援會」將於7月9日舉辦全國第一場為國民黨2024總統參選人侯友宜的造勢。據了解，地點選在土城古都餐廳，預計國民黨前秘書長李乾龍將與會，國民黨主席朱立倫是否出席尚在確認中。

林金結曾在5月2日指出，他醞釀成立「侯友宜之友會」，盼命名為「侯腮雷」。林金結6日在立法院受訪時指出，侯友宜目前民調雖然暫居劣勢，但他覺得觸底反彈時間已到；當國民黨整合好後，侯友宜民調會慢慢拉升，將倒吃甘蔗漸入佳境，而猴腮雷後援會在新北市議會議長蔣根煌推動下，會在全台灣遍地開花，將來全代會結束後國民黨會團結一致挺侯友宜，民調會慢慢拉到39至40%水準，對侯友宜未來民調有信心。

▲林金結（站立者）6日到立法院出席記者會並於會後受訪。（圖／記者屠惠剛攝）

被問及是否會運用侯腮雷後援會幫忙侯友宜在地方上成為藍營共主？林金結回應，「當然」，侯腮雷後援會將在7月9日辦理一個全國第一場將近有3000人的造勢，開第一槍打響侯友宜後援會，接著全台陸陸續續成立侯腮雷後援會，慢慢加溫，加上藍營整合，在登記之前，他有信心侯友宜民調會恢復39.8％這樣的信心水準。

據了解，該場造勢舉辦地點在新北市土城的古都餐廳，蔣根煌與李乾龍預計將出席，而朱立倫是否出席尚在確認中。