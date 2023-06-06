1200元成年禮金今發放　賴清德首合體VTuber杏仁咪嚕拍片

▲賴清德在攝影棚中與Vtuber同框。（圖／賴清德競選總部提供，下圖同）

記者呂晏慈／台北報導

專屬18至21歲青年的1200元文化成年禮金（文化幣）本周上路，民進黨總統候選人、副總統賴清德6日透過官方IG帳號發布宣傳短影片，並受到文化部邀請，與民進黨立委賴品妤一同合體「虛擬網紅」VTuber杏仁咪嚕及烏庫魯尼魯，以趣味遊戲來呈現政策內容。

賴清德今天透過社群平台分享領取文化成年禮金的領取步驟，並說明發放的成年禮金專屬藝文消費使用，除了實體表演，也能用於購買書籍雜誌、唱片、展覽、文創園區等，另也可使用於觀看國片，如近期的「溟溟、化劫、請問，還有哪裡需要加強」等，呼籲符合資格的國民與外國人士都可以進行領取。

此外，賴清德首度與VTuber合作，顯得十分好奇，不只擺出小愛心手勢測試畫面，也笑著向VTuber問好。在迷因猜圖題環節中，儘管賴品妤睜大雙眼並給出提示「裡面長得與她最像的」，賴清德還是邊笑邊疑惑的把3個選項依序猜了一遍。問答環節中，被問及此次成年禮金領取的資格，賴清德快速推算年齡區間，回答出正確答案，對此賴品妤也笑說：「代表賴副算數學還是算很快，沒有退步」。

互動過程中，VTuber提到賴品妤曾經扮演過「SPY×FAMILY間諜家家酒」中的約兒一角，在問到下次是否邀請副總統挑戰看看時，賴清德也迅速回應，答應未來將嘗試Cosplay，賴品妤笑著說到「一言為定」。進入尾聲時，賴清德不只擺出趣味姿勢與VTuber合照，也與賴品妤玩起自拍，一起比出當前韓國流行的「臉頰愛心」，展現俏皮輕鬆的一面。

VTuber指的是以虛擬人物形象在網路影片平台上傳影片或進行直播的創作者，杏仁咪嚕是一名台灣虛擬YouTuber、遊戲實況主，在YouTube頻道擁有42.2萬追蹤數，烏庫魯尼魯也擁有2.69萬追蹤數。