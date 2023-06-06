蔡英文稱非核家園還在　柯文哲嗆：別緊抱「反核神主牌」卻不顧事實

記者袁茵／東京報導

總統蔡英文5日被環團問到「非核家園」政策方向是否還存在時，蔡英文表示「非核家園政策還在」。對此，民眾黨主席柯文哲6日回應，台灣人民要誠實面對問題，而政府講實話就好了，不要為了意識型態，「我知道反核是民進黨的神主牌，但還是要面對問題」。

▲民眾黨主席柯文哲。（圖／記者袁茵攝）

柯文哲6日上午9時再訪眾議院，拜會立憲民主黨參議員、「日台懇」（日台議員懇談會）會長蓮舫等人，並於會後接受媒體訪問。針對蔡英文稱「非核家園」還在，柯文哲表示，「我跟你講，就是誠實面對問題，（股神）巴菲特會從台積電撤資，台海安全大概是一個問題。」

柯文哲提及，另一個問題應是缺電，台灣人民還是要誠實面對問題，「我們的護國神山不是沒有代價的。」台積電是一個高耗能產業，台灣GDP大概佔日本12％左右，可是台灣耗電量是日本的30％，代表台灣目前產業屬於高耗電產業，要開始嚴肅思考，台灣變成要增加電的供應量。

柯文哲指出，不能說要台積電、不要核電，這真的要開始做取捨，「我倒覺得政府要很誠實面對問題。」要把核電停掉，但明明再生能源追不上來，中間缺口要如何解決？政府應誠實面對國民說明，這是台灣要面對的問題、看看怎麼解決。

柯文哲認為，現階段最安全的還是核二、核三延役，不能2025年就關掉，關掉後明明電量就不夠，除非經濟都不要成長，否則用電量會繼續上升，以及台積電台南、高雄廠要不要真的擴廠完成？現在一家台積電就要用掉5％的核電，等到南部廠區全部完成，耗電量會佔全台10％，這是一個很真實的問題。

柯文哲說，政府講實話就好了，不要為了意識型態，「我知道反核是民進黨的神主牌，可是現在就是面對問題嘛！不能緊抱神主牌，然後不顧事實嘛！」