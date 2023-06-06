分析「侯友宜的大麻煩」　邱毅憂：選戰真的更難打

▲國民黨總統參選人、新北市長侯友宜。（資料照／記者許靖騏攝）

記者皮心瑀／台北報導

新北市長侯友宜確定代表國民黨參選總統，最新民調卻支持度下跌，引來各界關注。前立委邱毅分析，侯友宜最該溝通協調的人是鴻海創辦人郭台銘和前高雄市長韓國瑜，而不是那堆七、八十歲的大老，如果漠視韓粉，又得罪深藍、郭粉和年輕人，這場選戰真的更難打。

邱毅說，四年前總統大選，韓國瑜雖然敗給民進黨的蔡英文，但仍拿下558萬票，這個得票數早突然國民黨的天花板，也就是說韓粉人數超過國民黨支持者，韓粉對韓國瑜的熱愛遠超過對國民黨的認同。

邱毅指出，最近，侯友宜和國民黨主席朱立倫把批評者醜化成1450，並污衊成民進黨的側翼，其實這些批評多來自深藍、韓粉和郭粉。侯朱的倒行逆施，使侯友宜支持度如雪崩式下跌，還從老二掉成了小三。

邱毅說，像是這兩天韓粉五虎將之二的陳清茂和凍未條哥，將四年前侯友宜扯韓國瑜後腿，羞辱韓國瑜的言行彙整成視頻，這個視頻一上線便在網上瘋傳，韓粉的新仇舊恨都被激盪出來了。

邱毅認為，韓粉實力比郭粉強的多，連郭台銘這麼覇道性格，都得向韓國瑜公開道歉，並赴雲林與韓國瑜十指緊握，就是要爭取韓粉的支持。不對郭韓低頭，大麻煩就會來了。