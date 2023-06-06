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蔡英文：被封鎖極端狀況＋窮盡能源選項　再考慮緊急命令「重啟核電」

▲▼總統蔡英文接見環保團體代表。（圖／總統府提供）

▲總統蔡英文接見環保團體代表。（圖／總統府提供）

記者陶本和／台北報導

總統蔡英文5日接見環保團體代表時，被問及副總統賴清德日前提到，已除役的核能機組可做緊急使用一事。蔡英文表示，非核家園政策還在，賴清德意思是，假設台灣面臨「被封鎖」的極端情況下，外部能源無法進來、窮盡其他能源選項的因應方式，並在「總統的緊急命令」的權力範圍處理。

賴清德日前出席校園講座，回應學生追問能源議題時表示，已除役的核能機組可做「緊急使用」，後續則被質疑非核家園的政策可能鬆動。對此，蔡英文5日接見環保團體代表時，則被追問非核家園政策是否依然存在。

蔡英文表示，非核家園政策還在，不必擔心。她強調，賴清德的意思是，當台灣「被封鎖」的極端狀況，外部能源無法進入台灣，並且窮盡其他能源選項時，再來進行考慮的因應方式。

蔡英文說，在這樣子的情況下，則透過「總統的緊急命令」權力範圍來處理。她說，「沒有說非核家園不見了，非核家園還在」。

至於台灣再生能源近年來的推動，蔡英文表示，已逐步有具體進展，去年風電跟光電的裝置都創下單一年度新高，加起來發電140億度，是2016年的五倍，並且去年再生能源發電量超過核電，再生能源發展條例的再修正通過，為地熱發電等新興能源發展建構更友善環境。

蔡英文表示，如同520就職滿七週年當天說的，2030年不包括再生能源，新增的電廠機組扣掉除役的機組，可以達到910萬千瓦，增加量是核一加上核二的三倍。她承諾，會持續強化電網韌性，積極投入儲能設備的建置，讓能源達到更有效率的運用，確保供電的穩定性。

▼總統蔡英文接見環保團體代表。（圖／總統府提供）

▲▼總統蔡英文接見環保團體代表。（圖／總統府提供）

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關鍵字：

蔡英文重啟核能核電環保團體

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