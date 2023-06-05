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政府調薪獨漏退休軍公教　藍黨團：他們為國奉獻一生情何以堪？

▲▼國民黨團「公教人員調薪 4％～退休公務員退輔縮水！」記者會及回應民進黨性騷擾事件。（圖／記者屠惠剛攝）

▲國民黨團「公教人員調薪 4％～退休公務員退輔縮水！」記者會。（圖／記者屠惠剛攝）

記者鄭佩玟／台北報導

行政院5月1日核定軍公教明年調薪4％，粗估年增經費298億元，受惠對象約73萬人。另外，提高公立大專院校助理教授以上教師學術研究加給，及中研院相當等級人員專業加給，均調整15％。國民黨團今（5）上午召開記者會，質疑蔡政府為現職軍公教人員調薪，刻意不提已退休軍公教人員，「照顧現職，放生退職」，這對為國家奉獻一生的退休的公務人員來說，情何以堪？難道是蔡政府打從心裡，不想，也不願意照顧退休軍公教人員嗎？

國民黨團總召曾銘宗指出，當初審查公務人員退休資遣撫卹法第67條時，曾提出調整退休軍公教退休金方案，經朝野協商後，提出折衷方案，當消費者物價指數累計成長率達正負5%時，應予調整，先決條件是需考量當時國家經濟環境、政府財政與退撫基金準備率決定。

曾銘宗表示，退休撫卹新制度已實施快5年了，結果只在去年對軍公教調整2%；過去5年，物價指數上漲超過10%，只調整2%。國民黨團要求蔡政府盡速召集銓敘部、國防部、教育部檢討年金改革事宜，確保退休軍公教人員權益。在萬物齊漲之下，現職公務人員明年調薪4%，也請蔡政府一併考量退休公務人員調薪問題。

國民黨團書記長謝衣鳯則說，要讓公務人員願意為國服務，讓優秀的青年學子也願意投入公務機關，帶動國家競爭力。行政院不要選前開支票，應該每年都根據物價指數、經濟成長率，滾動式檢討現職與退休軍公教薪資、退休金調整。

國民黨立委賴士葆指出，政府預計在明年度，將軍公教現職人員調薪4%，那退職人員會調整多少？民進黨政府為了亡羊補牢，對現職教授彌補當初年金改革缺口，但對退職國立大學教授呢？完全沒有。曾銘宗推動公務人員退休資遣撫卹法第67條，經過朝野協商後，修正案是通過了，但行政權仍是獨大。

賴士葆強調，軍公教調薪應該公開化、透明化和制度化，每次檢討調整軍公教薪水時，都說要考慮到CPI、GDP，既然如此，可以比照油價公式，訂出一調整調薪公式。同時對於退休軍公教人員，國民黨團要求必須比照辦理，調整退休金也必須制度化，退休軍公教人員也必須一併照顧。

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