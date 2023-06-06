洪智坤被罵「以性交換工作」　1字回應又刪除！他怒：一連串圖謀

▲洪智坤涉性騷。（圖／資料照）



記者崔子柔／綜合報導

一名女導演控訴自己曾遭到「民進黨H姓政治人物」性騷，稱H男講出「我可以幫妳，妳只要偶爾可以讓我任性一下」後襲胸，事後甚至拿出一疊現金試圖封口。對於指控，被點名的民進黨前陳菊辦公室主任洪智坤深夜在臉書發文道歉，又將自己對網友留言的回應刪除。

洪智坤今（6）日凌晨在臉書發文道歉表示，「給人不好的感受，一定是我的錯誤，我沒有任何職務，也與任何人無關，我只有真誠道歉，改進並且彌補過錯」，他將貼文留言限制，目前僅有5則留言。

▲洪智坤PO文。（圖／翻攝自Facebook／洪智坤）



其中一名網友表示，「那你應該認真道歉。我讀那則貼文，不只是『不好的感受』，是被要求以性交換工作」，洪智坤原本回應「是」，後來又將該則留言刪除。

知名圖文作家蕭瑩燈也到該則貼文留言，「此事之惡，不在摩鐵裡，而在自始至終的一連串圖謀與作為」。

▲洪智坤將留言刪除。（圖／翻攝自Facebook）

女導演5日PO出的指控文指出，她2010年收到H男的邀約，希望她能為高雄年底的五都市長選舉拍攝宣傳片/廣告。為了熟悉工作內容，H男熱情帶她介紹高雄、介紹我高雄的民進黨政治圈人物、做功課。女導演透露，儘管中間曾收到H男助理的深夜騷擾簡訊她都忽視。

有天H男卻邀請她到一家摩鐵商談，不過因為前幾個月累積的信任讓她沒有其他懷疑，沒想到當天H男先向她暗示「我可以幫妳，妳只要偶爾可以讓我任性一下。」事後H男便以太累為由躺在床上，甚至意識她過去、最後被H男以「緩慢隱晦的動作」襲胸。

事後女導演接到H男電話「那個導演說妳會跟客戶上床換案子耶，怎麼我沒有這種好事啊？哈哈哈！」讓女導演當街氣哭，覺得專業被踐踏。甚至還收到一筆類似封口費的現金。最後再2014年台北選舉前夜，發現H男在媒體上出現，讓她當晚回憶全部湧現，哭了整晚才發現她已經罹患PTSD（創傷後壓力症候群，Post-Traumatic stress disorder, PTSD, 簡稱PTSD）。