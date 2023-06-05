欠薪4個月影響1300名學生！明道大學確定停招　校方沉痛說話了

▲明道大學確定停招。（資料圖／民眾提供）

記者唐詠絮／彰化報導

彰化明道大學被教育部列為專案輔導學校，教職員4個月薪資發不出來，教職員組自救會向法院提告支付命令，上周新董事會還提供4筆不動產及股票分別向銀行辦理融資，依舊難逃停招命運．受影響的有1300餘名學生，校方表示，後續將全力配合教育部的指示與規定，優先確保學生及教職員工的權益。

明道大學在去年9月被私校退審會列為專輔學校，改善期限到今年5月31日，但之後爆發欠薪爭議，在教育部發函督導後，校方在農曆年前補發去年11月薪水，2月20日又勉強補發去年12月份薪資，但仍積欠今年1、2月份薪資，引發校內教職員工不滿，在今年3月成立自救會，要求校方發放積欠薪資，至今積欠４個月薪資，包括在職及離職50多名員工，向法院提告支付命令，成為繼中州科大之後第二間被停招的大學。

[廣告]請繼續往下閱讀...

校長郭秋勳表示，明道大學傳承創辦人汪廣平老校長辦學理念，創校迄今23年載，秉持大學社會責任，在人文品德教育、中華文化與書法傳承、智慧農業、綠能減碳等方面，用心在地經意，國際化成果斐然。很遺悈，在第7屆董事會和全體教職員工的努力下，還是未能順利解除教育部專輔停招的命運。

郭秋勳指出，非常感謝與心疼每一位還在教學和工作崗位上繼續努力付出的教職員工，與正努力學習的學生們，都能共體時艱，體恤大環境困難，用心維持教學與校務運作無處，甚至在最艱難的時刻，仍然同心同德努力取得了「系所評鑑全數通過」之優質成績；更感謝一路以來支持明道大學的家長、校友和各方賢能，謝謝您們對明道大學的支持和愛護。

郭秋勳強調，後續明道大學將全力配合教育部的指示奥規定，優先確保學生及教職員工的權益，善盡應有的社會責任。