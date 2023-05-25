邪惡牛肉麵「泡麵哪家最頂？」　內行推爆1款：麵條最好吃

▲原PO好奇哪一牌的牛肉麵泡麵最頂？（示意圖／記者蕭筠攝）



網搜小組／劉維榛報導

台灣有「泡麵王國」的封號，若臨時餓了，泡一碗方便又好吃。一名妹子忽然想吃牛肉麵，好奇拋問哪一牌的泡麵最好吃？文章引發炸鍋討論，最多人一致點名「統一蔥燒牛肉麵無敵」，另外一度贊、台酒牛肉麵系列也被大推，「一度贊老甕牛肉麵」、「台酒酸菜牛肉麵不錯吃」。

一名女網友在臉書《我愛全聯-好物老實說》笑稱，儘管市面上有琳琅滿目的口味，但她特別嘴饞想吃牛肉麵泡麵，好奇大家推薦哪些牌子呢？

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文章曝光後，引來一票吃貨評比，最多人激推「滿漢蔥燒！每次想不到買什麼，就買那個」、「沒肉的就是統一蔥燒牛肉麵，有肉的滿漢蔥燒牛肉麵和台酒酸菜牛肉麵」、「滿漢大餐，它的麵條最好吃」、「永遠的統一蔥燒牛肉麵」、「統一蔥燒牛肉麵無敵」、「最近很愛統一蔥燒牛肉麵+蛋+菜，不然就是滿漢大餐麻辣鍋口味」。

一度贊系列也頗受網友好評，「一度贊蕃茄牛肉麵好吃」、「一度贊麻辣牛肉鍋超讚」、「一度贊老甕牛肉麵」、「一度贊好吃」、「統一的易軟爛，只推維力一度贊」。

還有人也大推其他款，「台酒所出的蒙古鍋牛肉麵湯頭濃郁」、「來一客川辣牛肉麵」、「維力媽媽麵酸菜牛肉風味麵」、「味味一品金門高坑牛肉麵，超好吃，還有酸菜的香，但不便宜，不過全聯好像沒有」、「味王原汁牛肉麵，從小就喜歡吃這款，麵體偏軟，建議最後放麵塊」、「台酒肉塊較多」、「味味一品牛肉麵」、「阿Q桶麵紅椒牛肉麵」、「台酒酸菜牛肉麵不錯吃」。

▼網友熱心分享。（圖／翻攝我愛全聯-好物老實說）

