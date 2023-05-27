愛辣必嚐！全聯推新品「辣台綜」　超市量販端午名粽免排隊直接買

▲全聯主打10家名店好粽預購還祭出限時95折、滿額折百。（圖／業者提供）

記者林育綾／綜合報導

為迎接端午節到來，許多超市及量販業者也紛紛推出名粽預購，讓消費者免排隊就能買！全聯福利中心集結10家名店，其中推薦愛辣者必嚐「饗城辣台粽」，還祭出限時95折、隔日達滿額現折100元；而大潤發也有60款9大名粽，單筆滿499元還送50元現金抵用券。

全聯即日起至6/15開跑端午預購活動，主打10家名店好粽，平均價格介於35至150元/粒間，包含呷七碗、饗城、彭園、立家等，都是歷年來熱銷榜常勝軍。預購開跑至今已創造近千萬業績，較去年同期成長兩位數，預計今年端午預購業績整體可較去年成長20%。

熱銷前5名依序為，「饗城南台灣花生粽」、「金哈慕尼夏果冰心粽」、「呷七碗北部風味粽」、「饗城南部金粽」、「立家湖州鮮肉粽」等，除了「饗城南台灣花生粽」再次奪下第一名寶座外，名列第二的「金哈慕尼夏果冰心粽」則是今年新進榜

目前奪下熱銷第一名的「饗城南台灣花生粽」，以濃濃粽香、高CP值，再度拔得頭籌，每組5粒只要179元，等於一粒才35元，已賣出快2000組，今年應可再度榮登「平民粽子王」寶座。

▲全聯也推薦必吃新品，像是愛吃辣者必嚐的「饗城辣台粽」。（圖／業者提供）

全聯也推薦必吃新品，像是愛吃辣者必嚐的「饗城辣台粽」，嚴選台灣糯米加入主廚特調堅果脆辣醬，香辣過癮；另還有「珍好食大甲芋泥紫米粽」，嚴選友善種植大甲芋頭，芋肉戴白色香氣，芋泥綿密，搭配圓糯米及黑糯米黃金比例，口感自然香甜多層次。而主打環境友善的「狀元油飯狀元及第粽」，使用台南官田通過綠色保育標章、無毒施作「官田菱雉菱」入粽，品嚐美味同時還能守護水雉鳥。

活動期間指定日期，消費者至實體門市預購端午肉粽還可享95折；另「PXGo!全聯線上購」隔日達也祭出指定期間滿額現折100元。

▲大潤發端午節名粽大賞即日開跑，9大類別，推出超過60款，免排隊直接買。（圖／業者提供）

而量販大潤發即日起至6/25也推出端午節名粽大賞，網羅名店「北部粽」、「南部粽」、「東部粽」、「湖州粽」「客家粽」、「素粽」、「鹼粽」、「甜粽」、「冰粽」9大類別，推出超過60款，活動期間內可隨時到大潤發門市購買，另也推出7款預購粽。

大潤發表示，名粽大賞開跑至今，人氣商品TOP5為「義美北部粽」、「石門農會十八王公粽」、「饗城南部金粽」、「呷七碗招牌北粽」、「呷七碗經典古早味粽」。

其中北部粽「饗城辣台粽」在這也有賣，加入主廚特調的麻辣醬，風味更多元，任買2件還送海山醬1罐；而「呷七碗豪華海陸粽」擁有櫻花蝦、魷魚、上等豬肉及香菇等豐富食材，餡料豐富。

▲大潤發推薦南部粽「嘉義福源花生肉粽」蘊含花生與十足肉香，是記憶中的老味道。（圖／業者提供）



南部粽則推薦「嘉義福源花生肉粽」蘊含花生與十足肉香，是記憶中的老味道；湖州粽「南門市場南園鮮肉粽」嚴選獨門內餡，堅守傳統家鄉味香味四溢的肉汁撲鼻。特別的「東部粽（台東）金針香菇肉粽」則加入在地食材，包括台灣豬肉、台東金針，搭配栗子、油蔥酥，風味濃厚多層次。

▲東部粽「金針香菇肉粽」加入在地食材，包括台灣豬肉、台東金針。（圖／業者提供）

至於相當做飯後點心，業者推薦獨家商品「本沐堂花生冰心粽」， 新鮮的綠竹葉，搭配低脂少糖的爽口花生內餡，冰涼不油膩；另有「南門市場南園豆沙粽」加入一整條細緻的紅豆泥，再鋪上糯米包裹綑綁後，經過水煮 4~5 小時後，呈現好滋味。

活動期間大潤發推出優惠，6/22前購買粽子單筆滿499元，送50元現金抵用券，只要買粽子還可用69元加價購買美食阿嬤道地四神豬肚湯，讓消費者飽餐一頓。