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省錢必收！冰棒、濾掛咖啡「買1送1」　全台通路激省優惠懶人包

▲▼中颱烟花逼近，菜價蠢蠢欲動，中和家樂福一早並未出現搶購防颱物資的民眾，一切尚稱平穩。（圖／記者湯興漢攝）

▲省荷包必筆記！全台通路超殺優惠懶人包。（圖／記者湯興漢攝）

生活中心／綜合報導

5月繳稅季，讓許多人想省錢節流，《ETtoday新聞雲》為讀者整理本周各大量販、超市、超商優惠，包括像是上班族或家庭主婦最愛的濾掛咖啡、三合一麥片「買1送1」，而夏天到了很多人想吃冰，除了量販有冰棒買1送1，超商也有冰品任2件最低0元起優惠，可把握機會囤一波。提醒部分商品有數量或購買限制，價格以現場提供為準。

▲大潤發針對行李箱、出國旅行小物（旅行用插座、防曬噴霧）等下殺。（圖／業者提供）

大潤發
◎行李箱、旅行小物特賣
優惠：行李箱4折起，旅行小物下殺最低買1送1
期限：即起～6月1日

◎宜蘭南方澳冰鮮鯖魚
優惠：原價55元/台斤，特價39元/台斤
期限：即起～6月1日

◎桂格美味三合一麥片系列（牛奶/可可/麥香） 28-33公克X10入/袋
優惠：促銷價138元，買1送1，平均每件69元
期限：即起～6月1日

▲▼中颱烟花逼近，菜價蠢蠢欲動，中和家樂福一早並未出現搶購防颱物資的民眾，一切尚稱平穩。（圖／記者湯興漢攝）

▲家樂福冰棒、濾掛咖啡等買1送1。（資料圖／記者湯興漢攝）

家樂福
◎乳酸／百香果冰棒（常溫）1275克
優惠：279元買1送1
期限：即起～6月6日

◎UCC冠軍監修濾掛式咖啡/甘醇橙香、醇厚香韻、蜜漬醇香/10gX10
優惠：228元買1送1
期限：即起～6月6日

愛買
◎古寶無患子沐浴精華露系列600g
優惠：219元買1送1
期限：即起～5月30日

◎可口可樂纖維+600ml（4入組）
優惠：120元買1送1（單罐15元）
期限：即起～5月30日

好市多
◎灣仔碼頭青花椒鱈魚水餃／60顆
優惠：原價549元，特價439元，現省110元
期限：即起～5月28日

◎科克蘭美國頂級牛梅花薄切
優惠：原價639元／kg，特價574元／kg，現省65元／kg
期限：即起～5月28日

▲▼全聯賣場，全聯門市，全聯超市，全聯福利中心。（圖／記者林育綾攝）

▲全聯「抗漲專區」常能挖到好物。（圖／記者林育綾攝）

全聯福利中心
◎可立雅廚房紙巾(60組Ｘ6捲)
優惠：單袋145元，買1送1，平均一袋$72.5
期限：即起～6月1日

◎情人黃金蜂蜜(700g)
優惠：單瓶340元，第2件5折，平均一瓶$255
期限：即起～6月1日

美廉社
◎立頓 夏之茗 抹茶奶綠 380ml
優惠：市價35元/瓶，促銷單瓶34元，第2件5折，平均一件25.5元
期限：即起～5月30日

◎UCC無糖咖啡 184ml 優惠：市價30元/瓶，促銷單罐27元，第2件5折，平均一件20元
期限：即起～5月30日

全家便利商店
◎指定甜點半價吃
優惠：購買中杯以上咖啡品項加購指定飲品、隨手包享「半價」優惠
期限：即起～5月30日

OK mart
◎大杯莊園級美式／拿鐵
優惠：每周一持悠遊卡享「同品項第2杯半價」優惠，且不限冰熱
期限：即起～5月31日

◎免費借電4小時
優惠：單筆消費滿150元送旅電科技專屬折扣碼借電券，享全台免費借電4小時
期限：即起～5月31日

▲▼7-11「國際冰品節」新冰到！森永法式可麗餅冰,森永乳業MOW冰淇淋。（圖／記者周姈姈攝）

▲7-11「國際冰品節」活動即日起開跑，指定冰品任2件0元起。（圖／記者周姈姈攝）

7-ELEVEN
◎國際冰品節
優惠：指定冰品任2件最低0元起
期限：即起～6月27日

萊爾富
◎舒味思萊姆口味氣泡水
優惠：LINE官方帳號限定，買1送1
期限：即起～5月28日

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