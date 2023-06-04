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台鐵6／28再改點！74列次調整行車時刻　新車大量投入載客

▲▼台鐵EMU3000型新自強號。（圖／台鐵）

▲EMU3000型新自強號大量投入營運，台鐵6/28再一波改點。（圖／台鐵）

記者李姿慧／台北報導

台鐵局4月26日386列次剛大改點，因應大量新車投入營運，6月28日起將再小改點，台鐵表示，將有74列次調整行車時刻，除有14列次改由EMU3000型新自強號和EMU900型電聯車替駛外，部分班次也延長行駛或增停車站。

台鐵局指出，持續配合新車投入營運及旅運需求，6月28日起進行時刻微調，總共調整74列次，時刻表已上網可供查詢。

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根據改點規劃，將有14列次配合新車投入營運，以EMU3000型及900型替駛班次，其中原普悠瑪號222次(樹林-瑞穗)、229次(瑞穗-樹林)及太魯閣號團體列車21次(台東-樹林)、22次(樹林-臺東) 改由EMU3000型自強號替駛。另4030、4033、4019、4032、4035、1140、4028、4037、4050、4003次等10列次區間(快)車改由EMU900型電聯車替駛。

此外，也有5列次延長行駛班次，包括4042次(宜蘭-花蓮)區間快車改由七堵站始發；4191次(蘇澳-鶯歌)、4240次(鶯歌-南澳)區間車延長行駛至桃園；4519次(台東-關山)、4512次(關山-臺東)區間車延長行駛至池上。

6列次則增停車站，包括EMU3000型自強號411次(台東-樹林)、438次(樹林-台東)增停富里站；EMU3000型自強號371次(台中-台東)、386次(台東-台中)增停新烏日站；2007次(基隆-二水)、2042次(二水-七堵)區間快車增停社頭站。

另為方面轉乘及通勤、通學需要，2537次後龍站、2237次豐原站、1701次新竹站、2123次豐富站也調整開車時刻。

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