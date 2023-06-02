台鐵凶殺「疑犯身分曝光」！不排除上班時犯案　他拒捕跳樓雙腿骨折

▲台鐵命案疑犯身分曝光，他平日與死者相處不睦，疑上班時間作案。（圖／記者吳奕靖翻攝，下同）

記者吳奕靖、戴若涵／高雄報導

台鐵南區工程處1日深夜發生一起凶殺案！一名63歲洪姓男員工被發現，後腦遭人重擊、口吐鮮血陳屍辦公室內。警方研判是熟人所為，經調閱附近監視器畫面，鎖定年約40多歲的林姓同事，2日上午將人逮回。

高雄警方1日晚間11時16分接獲民眾報案，左營站前路1號有名男子倒臥地上，周遭滿是鮮血。警消到場後近距離檢傷發現，該男為台鐵左營機務段加油設備站的63歲洪姓加油工，他臉部滿是傷痕、口吐鮮血，後腦曾遭到重擊，已無呼吸心跳，隨即將人送醫搶救，但仍因傷勢過重宣告不治。

鑑識小組趕赴現場調查採證，發現地面上有疑似拖行或爬行的血痕，由於事發地點地處偏僻，且進入辦公室有2道門禁關卡，警方研判是熟人所為。

經調閱附近監視器畫面後，警方發現林姓同事涉有重嫌，2日上午前往林男位於仁武區永昌三街的住處逮人，但林男拒捕不開門，最後跳樓雙腿骨折，意識清醒被送往醫院急救，所幸人並無大礙，目前戒護住院中。

據了解，林男平時與洪男相處不睦，他1日下午4時許下班，警方不排除是在上班時間行凶，雖然林男尚未坦承犯案，但因監視器拍到他的身影、且事發地設有門禁關卡，遭認定涉嫌重大，至於詳細犯案動機及經過，仍有待進一步調查釐清。

▲台鐵南工處員工滿身血陳屍辦公室 。（圖／記者吳奕靖翻攝，下同）