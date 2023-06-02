北中南3大生活圈月票7月上路！台鐵同步開賣　全台120個銷售車站曝

▲台鐵7月開賣北中南三大生活圈通勤月票。（圖／台鐵）

記者李姿慧／台北報導

北北基桃、中彰投苗、南高屏等三大生活圈通勤月票7月上路，可搭乘台鐵、捷運、公車客運等大眾運輸工具。台鐵今也宣布，配合推動通勤月票，台鐵售票窗口將統一在7月1日開放旅客購買，全台120個車站分別開賣3大生活圈月票。

台鐵局今(2日)表示，為鼓勵民眾搭乘大眾運輸交通工具，台鐵局配合推動「TPASS行政院通勤月票」，即將於7月1日開賣北中南三大生活圈通勤月票，包括基北北桃月票1200元，中彰投苗-台中市民卡699元、中彰投苗-非台中市民卡999元、台中市境內-台中市民卡299元、台中市境內-非台中市民卡599元、南高屏999元、台南市境內399元、高雄市境內399元、屏東縣境內399元。

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台鐵局指出，台鐵局售票窗口統一於7月1日開放旅客購買方案及使用乘車，民眾要請持適用電子票證至售票窗口加值購買方案。其餘售票通路開賣時間請參閱各縣市政府公告。

根據台鐵公告，北北基桃生活圈1200元通勤月票開放北部34個車站開賣，包括基隆、南港、松山、台北、板橋、樹林、鶯歌、桃園、中壢等，以及平溪深澳線的平溪站和十分站，僅適用悠遊卡。

▲北中南生活圈通勤月票開賣車站。（圖／台鐵）

中彰投苗生活圈通勤月票將在中部43個車站開賣，包括竹南、苗栗、台中、新烏日、清水、沙鹿、彰化、員林，以及集集線濁水和水里等車站，適用悠遊卡和一卡通。

南高屏生活圈通勤月票則將在南部43個車站銷售，包括新營、善化、永康、台南、岡山、新左營、高雄、鳳山、屏東、潮州、枋寮，以及沙崙線長榮大學、沙崙等車站，適用MeN-Go實體卡。