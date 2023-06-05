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連鎖豬排店「小強當芝麻撒？」吃完狂拉　她翻小菜照更崩潰

▲▼原PO到連鎖豬排店用餐，吃到蟑螂小菜。（圖／翻攝自●【爆料公社】●）

▲原PO到連鎖豬排店用餐，發現小菜有蟑螂。（圖／翻攝自●【爆料公社】●）

網搜小組／鄺郁庭報導

「吃完回家肚子好痛呦！一直拉肚子，真的是有夠可怕。」一對情侶4日到一間連鎖豬排店用餐，餐點上桌後就開吃，吃到一半看到小菜裡有黑黑的東西，發現竟然是小強。最恐怖的是，兩人當下只看到一隻，回家檢查照片，竟又找到兩隻，「把小強當芝麻在撒……」嚇呼此生再也不吃這間。

女子在●【爆料公社】●貼出照片，「本來想說算了，但回家看照片發現太噁了，決定告訴大家，衛生堪憂啊！」「一盤牛蒡絲好多隻小強，把小強當芝麻在撒。」她指出，兩人去用餐時，等了半個小時左右，主餐和小菜才陸續上桌，因為很餓的關係，所以沒注意看菜，上餐後就開吃，「吃到一半發現怎麼黑黑的？原來是小強，超噁！」

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▲▼原PO到連鎖豬排店用餐，吃到蟑螂小菜。（圖／翻攝自●【爆料公社】●）

▲回家一看又發現兩隻，崩潰直呼是不是把蟑螂當芝麻撒。（圖／翻攝自●【爆料公社】●）

原PO表示，兩人吃到一半才看到有蟑螂，當下馬上跟店員反應，「態度不差，雖然說要再補我一盤小菜，但裡面都是小強，真的不用了……原本以為會退錢，結果要補小菜，聽了肚子更痛。」回家之後，她不僅狂拉肚子，忍不住聯想到蟑螂小菜，重新看照片還發現，小菜中根本不只一隻蟑螂，一共出現三隻，「此生再也不吃了，噁！」

貼文一出，不少人光用看的也覺得崩潰，「為什麼我要在吃早餐後看到這篇文？好想吐」、「一隻就算了，還很多隻……」、「眼睛都看不到嗎？這麼多隻耶」、「如果只有一隻，我可能還會同情一下店家……但是，這次這個真的太扯了」、「天啊！所以現在上桌拍照，已經成為必要的程序了嗎」、「這麼大的品牌卻是這樣的衛生？」

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