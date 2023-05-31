新婚夫妻買房登記共同持有　她怨沒保障「早點斷捨離是好的」

記者黃翊婷／綜合報導

婚後買房到底要登記在誰的名下，是讓不少夫妻感到十分頭痛的問題之一。一名新婚人妻聲稱，和老公打算買房，頭期款、房貸都是一起繳，老公卻希望房子是共同持有，不是登記在她的名下，讓她覺得很沒安全感、沒有保障，甚至動了離婚的念頭，「早點斷捨離是好的」，引發網友熱議。

▲原PO認為房子應該登記在她的名下，而非夫妻共同持有。（示意圖／CFP，與本文當事人無關。）

原PO在爆料公社網站「匿名公社」發文聲稱，和老公最近開始看房子，她好奇詢問房子要登記在誰的名下，老公說要共同持有，讓她感到很失望也很不高興，「為什麼不是登記我的名字？頭期款和房貸是兩個人一起繳，貸款人是我，登記我的名字才合理」，而且登記共同持有以後會很複雜。

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原PO接著說，她將這件事情告知父母，父母也覺得很傻眼，因為房子不是老公自己買的，而且一定要登記在女方名下，這是給老婆的保障和安全感，如果連應有的保障都沒有，代表老公並不愛老婆，「如果老公仍然堅持他的想法，我爸媽覺得我們只好離婚，我們才結婚沒多久，沒有共同財產和小孩，離婚比較簡單，早點斷捨離是好的。」

文章公開之後掀起網友留言熱議，認為原PO所說的內容如果是真的，那她實在是太貪心又自私了，「妳老公才沒保障，不會錢全部自己出，就登記妳的名字」、「男生、女生都要保障，不管誰的名字，婚後財產就是各半，只想要財產，那乾脆不要結婚好了」、「什麼樣的父母養出什麼樣的女兒，貪，要離快離」、「拜託，快點，趁早探燒（離婚），最近是不是流行反串啊」。

至於婚後買房共同持有是不是比較公平，《東森新媒體ETtoday》節目《行動法庭》曾針對這個議題進行探討，地政士蕭琪琳持反對態度，因為看過太多案例都鬧得不可開交，但也不忘給出建議，如果還是決定夫妻共同持有，要小心萬一日後感情破裂，另一方可能會擺爛不繳房貸，最好事前先簽署「協議書」，並配合相關設定，例如設定抵押權或擔保相關約定。

律師林坤賢也表示，當共有物無法合理管理使用，仍可走「變價分割」一途，不過，共同持份一般人不會買，因此價格偏低，而且另一方有優先承買權，所以為了避免日後糾紛，夫妻可以透過協議，事先約定在兩人共同關係之下，要如何使用共有物。