牛肉麵店「抹布水煮麵裝碗」完整影片公布　外送員：根本沒換水

記者黃翊婷／綜合報導

一名外送員4日在臉書發文指控，石牌某知名牛肉麵石牌店的店員將抹布水擰進煮麵鍋，引發民眾熱議。對此，業者澄清那是換水前最後的收尾動作，不怕大家來查、來看；爆料的外送員則公布完整12分鐘影片，直指店家從抹布水下鍋之後，一直到他離開都有在煮，煮完還裝進碗裡，「根本沒有什麼換水一說」。

▲外送員意外錄到店員將抹布水擰進煮麵湯鍋中。（圖／翻攝自爆料公社App，下同。）

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該名外送員在臉書「爆怨公社」的文章中提到，4日中午約11點50分前往北投知名牛肉麵石牌店取餐，在等店家備餐時，大約11點58分意外拍到店員用抹布擦拭餐檯，接著將抹布水直接擰進拿來下麵、燙菜的整鍋湯裡，看到當下只覺得反胃噁心，「我是不知道有沒有人能忍受這樣的舉動，至少我不能，打定主意不會再來吃這家牛肉麵。」

文章公開之後掀起民眾熱議，而遭指控的店家志明牛肉麵店老闆則出面喊冤，強調當時麵杓已經疊起來，代表準備換水，因為擔心菜瓜布的鐵絲會殘留，所以都會請店員盡量用抹布清洗，當時店員在做換水前最後的清潔收尾動作，接著就換水了，不可能用那桶煮麵水煮給客人吃，他不怕大家來查、來看，同時也會保留法律追訴權。

▼▲之後店員加了一些食材繼續煮，然後起鍋裝碗。

爆料外送員隨即透過「爆料公社」App公開4段總計12分鐘的影片證明，從他到店裡取餐等餐，到目擊抹布水下鍋繼續煮，再到他離開，那鍋煮麵水都有在使用，「一直到我離開都有在煮，根本沒有什麼換水一說。」在其中一段影片中，店員先是拿起菜單看一下，接著用抹布擦拭餐檯，然後將抹布水擰進鍋裡，暫時離開一下便又回來，抓了一把食材丟進鍋裡煮，最後裝進碗裡。

隨著完整影片曝光，網友們紛紛留言表示，「完了芭比Q了」、「好扯喔」、「太噁心了」、「錄得一清二楚，還能辯解什麼」。不過，也有另一派網友認為，外送員的錄影設備時間不對，老闆已經著手調閱店內監視器畫面追查，一切還是要等到店家公布監視器畫面之後，才能知道究竟是怎麼一回事。