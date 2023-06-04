老公1招鞭屍蟑螂「腳+翅膀掉滿地」！　人妻看傻：超想吐的

▲打蟑螂。（示意圖／記者李佳蓉攝）



記者朱祖儀／綜合報導

蟑螂是不少人害怕的昆蟲，一名人妻透露，最近家裡出現蟑螂，她嚇得急忙叫老公回來幫忙處理，結果對方一到家看到屍體躺在地上，就抓起來「徒手搓蟑螂」，下秒翅膀跟腳都掉在地上，讓她看了當場嚇傻，直呼「超想吐的」。不少人看到文章後，也嚇說「為什麼要用手搓…」。

原PO在Dcard發文表示，最近在家裡發現蟑螂，就急著把在外面喝酒的老公叫回家，因為怕蟑螂假死，她還在現場緊盯45分鐘，才終於等到救星。未料老公到家後竟然徒手抓起蟑螂，接著就像洗手一樣猛搓蟑螂屍體，讓她瞬間看傻，「我剛剛地板都拖好了，只要抓起來拿去馬桶沖掉就好了，為什麼要搓？為什麼要搓？搓到蟑螂腳、背上的翅膀都掉地上」。

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原PO看到這幕超級想吐，也回想起2人剛認識的時候，老公還會徒手掐死蟑螂之後，直接牽起她的手，但溝通過之後就沒有這種行為了。沒想到老公這次竟然徒手搓蟑螂，「我真的不懂，不怕的人都不知道有細菌嗎？」為此感到相當崩潰。

▲老公徒手搓蟑螂，讓原PO看傻。（示意圖／記者李佳蓉攝）



不少人看到後紛紛嚇喊，「那雙手可以剁掉了，或者是這個老公可以不要了」、「為什麼要用手搓蟑螂啊⋯」「我也是徒手抓小強的人，因為我不怕+單純覺得是昆蟲，所以沒有太多的想法，但是拿來搓就有點奇葩啊啊啊」，但也有網友大讚，「好man喔，我交往過的男人都怕小強怕得要死」。

另外，有內行人教學，「任何噴出來是泡沫狀的清潔劑或洗顏慕絲這類的，噴在蟑螂身上很快就死了，以前在老公家浴室常常洗澡洗澡一半，會發現有蟑螂從排水孔跑出來，一開始不懂用熱水沖牠，結果還是生命力堅強～超崩潰的～後來上網查方法，就用洗髮精、沐浴乳這類的加水弄到起泡，倒在蟑螂身上必死無疑！這招學起來，等老公回來叫他處理屍體就好」。