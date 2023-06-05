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台志願軍「我覺得要死了」　夜間出任務被俄國無人機一路炸

烏軍準備發動春季大反攻之際，Cai（右）與陳晞（左）離開烏克蘭戰場，5月底返台。返台隔日，他們在台北街頭接受我們專訪拍攝，面對鏡頭，還有些不習慣。

▲烏軍準備發動春季大反攻之際，Cai（右）與陳晞（左）離開烏克蘭戰場，5月底返台。返台隔日，他們在台北街頭接受我們專訪拍攝，面對鏡頭，還有些不習慣。

圖文／鏡週刊

10月，二人繼續沿P66南下推進，沿途常見俄軍侵略痕跡。Cai有次開車走錯路，見路邊屍體橫七豎八，「我印象最深，有個平民是跪姿、手舉起來、往後躺的。那種感覺…就好像他已舉雙手投降，還是被殺掉。」烏軍反攻捷報連連，他們隨軍抵達烏克蘭東部農村克羅赫馬利涅（Krokhmal'ne）時，並未經歷激烈作戰。

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敵陣僅百米　火砲紛落

大多時間，二人負責守陣地。防守時，他們曾發現俄軍遺留的整箱彈藥，也撿過俄軍野戰口糧，眾人一致認為俄軍口糧比烏軍的好吃。有時兩軍陣地快要接壤，無人機或偵察部隊曾回報：俄軍據點僅在100公尺之外。

白日之下與俄軍短兵相接，算家常便飯。Cai最恐懼的，是夜半駛來的裝甲車。

10月底至11月，他們沿P66公路往南打，彼時烏俄兩軍仍對峙於盧甘斯克州諾沃謝利夫斯克。一晚眾人準備歇下，一輛俄軍BMP（步兵戰鬥車）無預警朝他們移動。Cai原已在戰壕內就寢，聽見從遠而近、密集的「篤篤篤篤篤」聲，他意識到是俄軍裝甲車。

▼去年秋天，烏軍發動秋季大反攻，期間俘獲不少俄羅斯戰俘。圖為烏軍成員正在訊問俄羅斯戰俘。圖中藍色膠帶是識別膠帶，烏軍多用藍、黃、綠色，俄軍多用紅、白色。

去年秋天，烏軍發動秋季大反攻，期間俘獲不少俄羅斯戰俘。圖為烏軍成員正在訊問俄羅斯戰俘。圖中藍色膠帶是識別膠帶，烏軍多用藍、黃、綠色，俄軍多用紅、白色。（陳晞提供）

「我猜，俄軍可能不知道我們在這邊，半夜裝甲車開過來，我拿機槍出去打，可是機槍打不穿（裝甲車）。」Cai沒料到裝甲車朝他駛來，「BMP竟然倒車，往我推過來。我看見車上的砲，怕對方開砲，我像狗一樣，趕快爬回我的壕溝。」那晚，俄軍並未對他發動攻擊，他至今想不明白確切原因。

兩軍僵持，他們沒再往南推進。今年3月，在諾沃謝利夫斯克前線，陳晞其他隊友奉派去前線換班。儘管這是夜間行動，還是被俄軍無人機發現。「火砲落下來。一開始，火砲距我一到200公尺，漸漸愈來愈近，50公尺、30公尺，最後火砲追著我們。那時我們已經管不了隊形了，一路朝陣地跑。」

「那晚沒有月亮，伸手不見五指。火砲一直打，落在我們旁邊，我一直跑，一直跑，一不小心，掉進一個巨大彈坑裡。」失足墜坑時，一枚火砲在陳晞身側炸開，「火光直接往我噴射，我覺得我要死了。」他抬起頭發現自己竟然沒死，想起一名隊友落隊了，怕對方被炸死，他狂吼隊友名字，發現隊友就在他身邊，原來兩人摔入同一巨坑。陳晞拉隊友爬出坑、跑回陣地。這一晚，隊裡無人死亡，但有3人負傷。

為隨時反擊　著裝入睡

在西方強力軍援下，烏克蘭去年秋天發動絕地反攻，一鼓作氣收復約40％戰爭失土。只是隨著入冬降雪，烏軍推進速度趨緩，陷入僵持苦戰。前線惡寒汙糟，他們常睡在壕溝的雨雪泥沼裡，常在泥漿中打滾吃土，陳晞曾整整一個月沒洗澡。一晚，他們來到剛收復的俄占區，陳晞覓得一處俄軍挖的壕溝，正準備躺進去，發現溝裡盡是俄軍遺留的屎尿。天色已暗，他累到無法再挖另條壕溝，索性直接躺進樹林泥巴地。他自稱怕死，總是穿著裝備睡覺。

「不管多冷，我都不用睡袋。這八個月來，我睡覺絕對不脫裝備。」陳晞說，夜裡多數同袍會脫下裝備，把身體塞入睡袋保暖，但他習慣穿著裝備，直接躺進戰壕。他不介意半夢半清醒，「如果脫掉裝備，睡夢中被敵人攻擊，你會反應不及。我穿著裝備睡覺，如果被攻擊，我槍一拎，就可以反擊。」

▼離開烏克蘭後，陳晞在社群媒體回顧自己的戰場故事，有人留言讚他英雄，他回應：「真正的英雄不是還在前線作戰，就是已經長眠。」圖為他出任務時持M4A1步槍、配備M320槍榴彈，任務地點至今不能透露。

離開烏克蘭後，陳晞在社群媒體回顧自己的戰場故事，有人留言讚他英雄，他回應：「真正的英雄不是還在前線作戰，就是已經長眠。」圖為他出任務時持M4A1步槍、配備M320槍榴彈，任務地點至今不能透露。（陳晞提供）

陳晞又細數平日身上裝備，「我要背一般步槍、步槍彈藥、槍榴彈彈藥，還要幫忙背火箭彈。」他體重約65公斤，進行戰備任務或行軍時，平均全身裝備重量遠超過40公斤。

為省行李重量，他幾乎不帶個人用品，「鋼杯、瓦斯罐要幾百公克，睡袋一公斤，我都不帶。」他甚至不帶口糧，只吃體積小、高熱量的巧克力和能量棒。他把行李壓縮到最少，但隨身帶著一只包，「我有一個小包包，裝著證件、充電線、盥洗用具，如果我受傷送醫，隊友可以直接拿小包給我。」

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