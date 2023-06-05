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「我就是媽寶！」台志願軍烏克蘭回國　見母落淚

台灣人Cai（左）與陳晞（右）去年在法國結識，決定共赴烏克蘭，加入國際志願軍行列。2人是隊友，在烏克蘭待了8個月，多次共歷生死關頭。

圖文／鏡週刊

陳晞日前公開表示，在烏克蘭期間，他與另一名隊友遭台灣潘姓志願軍設局、丟手榴彈攻擊，潘男雖遭烏克蘭警方逮捕，陳晞卻因此被烏克蘭國安局調查，不停進出警局、法院。調查期間，他護照被扣，不能回原單位，也無法離開烏國。今年5月，警方調查告一段落，Cai打算回台復健，陳晞決定與他一同返國。

5月23日，返抵國門這一天，陳晞自行回家，媽媽把鑰匙藏在門口的老地方，他逕行取出，開門入室。時差加上遲來的放鬆，不等爸媽返家，他就睡著了。隔天陳晞醒來，發現手機上家庭群組熱鬧歡騰，親戚貼上新聞連結，歡迎英雄歸國，他母親卻留言：「不要再傳了，也不要再問我們這件事。我很不喜歡這事。身為父母不會喜歡自己的小孩上戰場。謝謝大家關心～」群組瞬間安靜下來。

但父母究竟是歡喜的。「我媽就是一直抱怨啦。說不知我腦袋在想什麼，就跑去烏克蘭。」碎念歸碎念，陳晞母親隔天一早，還是給兒子做了鍋貼，「鍋貼裡的肉，都是我媽自己做的。」

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笑稱是媽寶　征人歸鄉

陳晞開始更新社群網站，推特上的自我介紹，改成短短一句唐朝詩人王翰的〈涼州詞〉：「醉臥沙場君莫笑，古來征戰幾人回。」父親找他聊天，他有些驚訝，父親竟長期透過社群網站關注他，不但叫得出所有上過新聞的台灣志願軍姓名，也完全知悉他與潘男在網路上筆戰的紛爭與細節，「現在才知道，我爸都有在看我臉書。」

▼5月23日，陳晞（右）與戰友Cai（左）一同返抵國門。Cai行李上貼著他們所屬國際兵團的臂章。

5月23日，陳晞（右）與戰友Cai（左）一同返抵國門。Cai行李上貼著他們所屬國際兵團的臂章。

5月24日，2名志願軍接受我們專訪，Cai許久未見的姊姊趕來見他，送上一只鼓鼓的袋子，裡面塞滿台灣零食。Cai說，現在不想喝蘋果汁了，頻頻詢問：「現在哪裡買得到保力達B？我都喝保力達套維大力。」

5月28日，Cai的母親自國外返國，我們與他一同赴機場接機，母親推著行李出關，他迎上前，抱住媽媽。

他母親口中重複數次：「回來就好」「平安就好」「我撿到一個兒子」。一直未對我們展露情緒的Cai眼眶紅了，拚命壓低帽簷，抹著眼睛。做母親的顧慮太多，才下飛機，就帶著兒子驅車直奔友人家。這家友人看著Cai長大，當Cai陷入債務危機，長輩們曾協助他清償部分債務。見到沙場歸來的Cai，場面不能更戲劇化，長輩們又是抱著哭成一團。

Cai的姊姊在一旁靜靜流淚。好一會兒，她才淡淡說：「當初看到弟弟腳趾斷掉的照片，我當下大爆哭。戰場那麼遠，我覺得打任何字都是多餘的。我和媽媽只能透過文字關心他，但透過文字，怎樣都不足以表達我們的思念。」

長輩們還在哭，有人作勢要打Cai，又捨不得真的出手。「我弟其實很會撒嬌啦。」Cai的姊姊小聲爆料。Cai偷聽到姊姊抱怨，大方承認，「對啦，」他抹著臉，笑得像個孩子。

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